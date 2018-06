Gunninger Narren starten in die Fasnet

Mit dem Häsabstauben haben die Lombergtrolls Gunningen die neue Fasnachtssaison eingeläutet. Häswartin Isabell Merz staubte den Obetroll ab. Auch die Narrenkleider der Vereinsmitglieder wurden auf Vollständigkeit überprüft.

Der Auftakt zur diesjährigen Fasnacht ist schon am Samstag, 12. Januar. Um 20 Uhr beginnt der Kappenabend in der Hohenkarpfenhalle. Zu diesem Abend haben die Lombergtrolls Narren und Guggenmusiken aus Nachbarorten und der Region Tuttlingen eingeladen.

Insgesamt besuchen die Gunninger acht Umzüge und verschiedene Brauchtumsabende. Außerdem gibt es eine Dorffasnet, die mit dem Antrommeln am Schmotzigen beginnt und mit einem Umzug am darauf folgenden Sonntag endet. Höhepunkt wird der Trollball am Fasnachtsfreitag.