Gunninger Gemeinderat nimmt Arbeit auf

Zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates hat Bürgermeisterin Heike Ollech bisherige und neue Mitglieder begrüßt. Langjährig tätige Gemeinderäte haben eine Ehrung erhalten.

Für zehnjährige Tätigkeit als Gemeinderat erhielten Birgit Kieß, Bettina Maurer, Steffen Haller und Ralf Bärsch Urkunde und Ehrennadel des Landes. Lothar Dittes und Armin Reiser wurden für 20 Jahre als Gemeinderat vom Städte- und Gemeindetag geehrt. „Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne. Für sie bedeutet der Abschied mehr Zeit für ihr Privatleben zu haben“, sagte Bürgermeisterin Heike Ollech, als sie im Anschluss an die Ehrung die Gemeinderäte Lothar Dittes und Ralf Bärsch verabschiedete.

Das Gemeindeoberhaupt blickte auf die Arbeit der vergangenen fünf Jahre zurück. „Bei einem Gang durch die Gemeinde treffen sie auf Einrichtungen, die sie mit angestoßen haben“, sagte Ollech und erinnerte an den Kauf des Gasthauses Rössle, die Umgestaltung des Friedhofes, die Umrüstung auf LED Beleuchtung, um nur einige zu nennen.

Bereits in der Sitzung im Juni wurde festgestellt, dass es gegen die Neuwahl der Räte Jürgen Schorpp und Thomas Pauli keine Einwände gibt. „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr wohl und das der Einwohner nach Kräften zu fördern.“ Mit dieser gemeinsam gesprochenen Formel, wurden die neu, beziehungsweise wieder gewählten Gemeinderäte in die Pflicht genommen. Bekräftigt wurde die Verpflichtung per Handschlag.

Danach folgte die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter, sowie der Vertreter in verschiedenen Ausschüssen. Die Runde einigte sich darauf, per Handzeichen abzustimmen.

Steffen Haller und Birgit Kieß wurden in ihrem Ämtern als Stellvertreter von Heike Ollech bestätigt. In die Verbandsversammlung Zweckverband Abwasserreinigung Ostbaar werden, wie bisher, Steffen Haller und Markus Baier als ordentliche Mitglieder, sowie Armin Reiser und Bettina Maurer als Stellvertreter entsandt. Im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft sind Armin Reiser, oder Jürgen Schorpp als sein Stellvertreter.

In den gemeinsamen Gutachterausschuss gehen Thomas Pauli oder Stefan Broß als Stellvertreter. In der Breitbandinitiative ist Steffen Haller die Stimme der Gemeinde Gunningen. Er ist ebenfalls Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule Trossingen. Im Verhinderungsfall wird Haller von Thomas Pauli vertreten.