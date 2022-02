Gunninger Fasnet ist leise aber dennoch ideenreich

Ziemlich leise geht die Gunninger Fasnet in diesem Jahr ins Land. Doch sie fällt nicht ganz ins Wasser.

Die Vorstandsmitglieder der Lombergtrolls haben sich doch so einiges einfallen lassen, um den Mitglieder und der Bevölkerung etwas zu bieten. Bereits mit der Fasneteröffnung am Dreikönigstag wurde der Wettbewerb um den schönsten Narrenbaum ausgelobt. Die Gunninger sollten ihren Weihnachtsbaum, umgeschmückt zum Narrenbaum vor´s Haus stellen. Der Narrenrat bildete die zwölfköpfige Jury, die darüber entschied, welches nun der schönste Narrenbaum sei. Zu gewinnen gab es Gutscheine für den Erwerb von Artikeln aus dem Troll-Shop. Anfang Februar dann, wurden in der Gemeinde die Narrenbändel aufgehängt. Als sichtbares Zeichen der närrischen Zeit flattern sie seither im Wind. Die knapp 250 Mitglieder erhielten einen Fasnetbrief. Ein kleines Gedicht und eine kleine Stärkung in Form einer Wurst und eines Schnapses, sowie einer Süßigkeit für die Kinder, den Narrensamen, sorgte für ein wenig Heiterkeit.

Das Stellen des Narrenbaumes ließen sich die Lombergtrolls dann aber auch nicht nehmen. Kleiner als sonst ist er, er wurde aber auch nur von drei Mann herangetragen und aufgestellt. Wieder einmal um die Corona Regeln einzuhalten. Bunt geschmückt ist er, wie immer und wie immer hat Jadran Baier die Hexe gefertigt, die im Baum hockt. Nach der Fasnet, wenn dann der Baum ins Funkenfeuer kommt, hofft man, dem Aberglauben zufolge, dass die Puppe schnell Feuer fängt und somit sich der Winter rasch verabschiedet. Anstelle des Brauchtumsabends wird am Freitagabend ein Video auf der Homepage der Narrenzunft eingestellt. Ein „best of“ der vergangenen zehn Jahre.

„Aber im nächsten Jahr muss die Fasnet dann wieder stattfinden, sonst geht uns das Material aus“, stellte Peter Maurer, der Vorsitzende der Lombergtrolls fest. Obwohl die Gunninger Narren verschiedene Aktionen realisiert haben, ist der Frust groß. „Man trifft niemanden mehr, alle Kontakte gehen verloren“, bedauert Peter Maurer. Normalerweise findet in der Gemeinde am Lombach außer dem Brauchtumsabend am Sonntag der Zunftmeisterempfang satt. Bei dem tragen Gruppierungen in erweiterter Form vor, was sie am Nachmittag beim Umzug zum Besten geben. Dazu wurde bisher immer fleißig konzipiert, gebaut, komponiert und gedichtet. Auch darauf muss nun die Bevölkerung ein weiteres Jahr warten.