Gunningen will 1,5 Millionen Euro investieren

Der Gunninger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend über den Haushalt beraten. Der Trossinger Stadtkämmerer Armin Weiss stellte die Pläne vor.

Die Sanierung des Radweges von Gunningen nach Schura ist eine Investition, die ganz oben auf dem Plan steht, gefolgt von der Sanierung der Berg- und der Waldstraße, sowie der Erweiterung des Feuerwehrmagazins. Die Investitionen haben einen Umfang von rund 1,5 Millionen Euro und werden auf einen Zeitraum von drei Jahren aufgeteilt.

Die Gemeinde Gunningen erwartet einen Rücklauf aus einem gekündigten Vertrag mit der Stadtentwicklungsgesellschaft, der zur Erschließung des Neubaugebietes „Brühl III“ geschlossen worden war. Zudem fließen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Zuschüsse in die Gunninger Gemeindekasse. Zum Thema Straßensanierung meldete sich ein Zuhörer in der Sitzung zu Wort. Er wollte wissen, wann mit dem Baubeginn in der Bergstraße zu rechnen sei.

Mit der Einstellung der Mittel im Haushalt sei das Projekt auf den Weg gebracht, mit dem Baubeginn rechne man im Verlaufe des nächsten Jahres, antwortete Bürgermeisterin Heike Ollech.