Gernot Laufer dirigiert seit einem halben Jahrhundert

Ein halbes Jahrhundert, nämlich 50 Jahre dirigiert Geront Laufer den Männergesangverein „Liederkranz“ Gunnigen. In einem Festakt für geladene Gäste wird das Jubiläum gebührend gefeiert.

Am 8. März 1971 begann Gernot Laufer seine Dirigententätigkeit in der kleinen Baar-Gemeinde Gunningen. Bis zu dieser Zeit dirigierte der Dorflehrer Albert Maurer den Männerchor. Als die Schule in Gunningen geschlossen wurde, zog Lehrer Mauer nach Tuttlingen und die Dirigentenstelle war vakant. Gernots Schwager Georg Kohler, welcher im Chor sang, fragte ihn an, ob er nicht in Gunningen "einspringen“ könnte.

Gernot Laufer hatte in den sechziger Jahren Gesang an der Musikhochschule in Trossingen studiert. Danach arbeitete er im Büro bei der Firma Hohner in Trossingen bis er in die Selbständigkeit wechselte. Zu Hochzeiten zählte der Männerchor, bekannt mit den markanten roten Jacketts, 33 Sänger. Laufer führte eine neue Übungsmethodik ein die bis heute Bestand hat. Fast alle Lieder werden auswendig gesungen damit sich die Sänger voll auf den Dirigenten konzentrieren können.

127 Stücke wurden von Laufer für den Gesang und den Chor arrangiert. Viele wurden auch durch die Soli-Einlagen von Gernot Laufer als Tenorsänger bereichert. Viele erfolgreiche Auftritte bei befreundeten Chören in der Region aber auch in Cardiff/Wales-England, Belgien, Frankreich, Österreich Südtirol und der Schweiz waren „Meilensteine“ des Männergesangvereins „Liederkranz“. An Sängerwettbewerben konnten zahlreiche Bestnoten erzielt werden.

Im Jahre 2004 konnte der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Zusätzlich zum heimischen Chor leitete Gernot Laufer über Jahre hinweg erfolgreich die Chöre von Liptingen und Dauchingen sowie ein eigenes Ensemble. Für seine Verdienste für den Chorgesang erhielt er die Landesehrennadel und die Staufenmedaille.

Aktuell sind noch elf Sänger aktiv in den Reihen des Männergesangverein Liederkranz Gunningen. Vorsitzender Willi Weiß rührt auch denn schwer die Werbetrommel für die Gewinnung neuer Sänger und betont „die Hoffnung stirbt zuletzt….“