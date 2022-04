Generalversammlung der TSV Gunningen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorsitzender Claus Arno begrüßte die anwesenden Mitglieder, Fans und Gönner des TSV Gunningen zur diesjährigen Generalversammlung im gut besuchten Vereinsheim. Bei einer ausgelassenen Stimmung berichtete die Vorstandschaft von vielen Veranstaltungen, geleisteten Diensten und schönen gemeinsamen Stunden trotz den coronabedingten Einschränkungen. Neben dem alljährlichen „Schlachtplatten-to-go-Essen“, einem gemeinsamen Ausschussfest und Arbeiten rund um das Sportgelände, baute der Verein auch ein neues Klettergerüst auf dem Gunninger Spielplatz für die Gemeinde auf, sodass der Spielplatz jetzt wieder ein bisschen mehr für die Kinder zu bieten hat.

Eine weitere erfreuliche Nachricht konnte dieses Jahr ebenso verkündet werden, denn ganze elf Mitglieder wurden für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft beim TSV Gunningen geehrt. Claus Arno dankt den Mitgliedern für Ihre Treue und ihr Engagement und überreicht ihnen feierlich die Urkunden.

Leider wird Nadine Schorpp den Ausschuss nach fünf Jahren Tätigkeit und Engagement verlassen. Claus Arno bedankt sich bei Nadine Schorpp für all ihre geleisteten Arbeiten und überreicht ihr ein kleines Präsent. Trotz des Ausscheidens von Nadine Schorpp bleibt der Ausschuss des TSV mit gleicher Anzahl bestehen, denn Dennis Merz wurde neu in den Ausschuss gewählt. „Es freut uns sehr, ein neues, junges Gesicht bei uns im Ausschuss begrüßen zu dürfen“, so Claus Arno.

Ein kurzes Vereinsjahr geht damit zu Ende und ein Neues beginnt, in welchem bereits schon jetzt das ein oder andere Event ansteht. Beispielsweise findet der Baarpokal dieses Jahr in Gunningen statt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und der TSV freut sich auf ein spannendes, kameradschaftliches und faires Turnier, mit hoffentlich vielen Fans.