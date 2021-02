Gemeinderat Gunningen bringt Straßensanierungen auf den Weg

Zwei Experten hat der Gunninger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung begrüßt: Jörg Sölle vom Ingenieursbüro Breinlinger stellte die geplante Sanierung zweier Straßen vor und Maximilian Kaiser vom DRK Hausen ob Verena das Helfer-vor-Ort-System. Sowohl die Berg- als auch die Waldstraße sollen saniert werden. Nun gab der Gemeinderat für zwei Bauabschnitte grünes Licht.

Der erste Bauabschnitt startet zwischen Ring- und Bergstraße und endet an der Kreuzung zur Waldstraße (Bergstraße 7-27). Der zweite betrifft die Waldstraße, beginnend von der Einmündung zur Kirchgasse (Waldstraße 1-13). „Die Zuschüsse sind beantragt und die Planung kurz vor der Ausschreibung“, berichtete der stellvertretende Bürgermeister Steffen Haller. Um die Anwohner zu entlasten, finden die Bauarbeiten zeitversetzt statt.

„Eine einheitliche Straßenbreite wäre wünschenswert“, meinte Jörg Sölle. Mindestens fünf Meter sollen die sanierten Straßen breit sein. Jedoch muss sich den Gegebenheiten angepasst werden. Denn: „Wir haben keine Verhältnisse wie in einem Neubaugebiet“, stellte Steffen Haller nüchtern fest. Der Teil der Bergstraße wird mit 5,50 Meter Breite anvisiert, der Abschnitt der Waldstraße mit den mindestens festgelegten fünf Metern. Nach der Genehmigung durch den Gemeinderat kann ein Teil der Ausschreibungen beginnen. „Nun wollen wir im nächsten Schritt die Anwohner mit ins Boot holen und Details klären“, so der Bürgermeisterstellvertreter. Die Briefe sollen die Anwohnenden in den kommenden Tagen erhalten.

„Im letzten Jahr hat sich die Ortsgruppe in Gunningen aufgelöst“, berichtete Maximilian Kaiser vom Deutschen Roten Kreuz in Hausen o. V. dem Gemeinderat. „Zukünftig rücken wir nach Gunningen aus und unterstützen den Rettungsdienst“, so Kaiser. In seinem Vortrag stellte er das Helfer-vor-Ort-System vor: Dabei werden ortsansässige Helfer im Notfall alarmiert und können zeitnah Erste Hilfe leisten, bis der Rettungswagen eintrifft. „Wir haben bereits zwei Helfer in Gunningen, die sich das vorstellen können“, meinte Maximilian Kaiser. Die Ausbildung zum Helfer vor Ort dauert ungefähr ein halbes Jahr.