Gemeinderat genehmigt Trinkspiel-Turnier

Wird in Gunningen ein Flunkyball-Turnier genehmigt? Mit dieser Frage sind Marina Scheel, Jana Reiser und Nathan Gies vom Gunninger Jugendraum-Team am Mittwoch in die Gemeinderatssitzung gekommen.

Bei Flunkyball handelt es sich um ein temporeiches Trinkspiel, das bei Jugendlichen in Mode gekommen ist. Das Turnier soll am Samstag auf dem Sportplatz, der an den Spielplatz angrenzt, stattfinden. Dem Jugendraum-Team geht es laut eigener Aussage darum, der Jugend in Gunningen etwas zu bieten.

Risiko der Lärmbelästigung

Da es sich dabei um ein reines Trinkspiel handelt, bei dem bevorzugt Bier konsumiert wird, wurde das Ansinnen im Gemeinderat geprüft. Einerseits sahen die Räte das Risiko der Lärmbelästigung durch laute Musik, andererseits wolle man der Jugend aber Raum geben zu feiern. So wurde nach Prüfung mehrheitlich dafür gestimmt, das Flunkyball-Turnier einmal zuzulassen, um zu sehen, wie die Auswirkungen sind.

Auch auf der Tagesordnung stand bei der Sitzung das stark kalkhaltige Wasser in der Gunninger Mehrzweckhalle. Der Dampfgarer der Küche arbeitet unzureichend und die Duschen tropfen. Daher präsentierte Bürgermeisterin Heike Ollech den Gemeinderäten den Vorschlag, eine Wasser-Enthärtungsanlage einzubauen. Vom Planungsbüro Westhauser aus Wurmlingen, das die Halle seinerzeit geplant hatte, waren entsprechende Angebote eingeholt worden. Die Firma Bille aus Durchhausen konnte das günstigste Angebot in Höhe von 4433 Euro vorlegen. Das Gremium beschloss einstimmig die Anschaffung einer Enthärtungsanlage basierend auf dem Ionen-Tauscher-Prinzip.

Rathaus erhält neue Küche

Die Beschaffung einer Küchenzeile für das Rathaus war ein weiterer Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gunningen. Die bisherige Rathaus-Küche war unlängst in der Gemeinschaftsküche der Flüchtlingsunterkunft eingebaut worden. Somit ergab sich die Notwendigkeit einer Neuanschaffung für das Rathaus. Ollech legte den Beschlussvorschlag vor, dass die Verwaltung mit der Beschaffung einer Küchenzeile in Höhe von etwa 2000 Euro, zuzüglich Lieferung und Einbau, beauftragt werde. Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst, wobei Ollech zusicherte, dass sie versuchen werde, das Budget von 2000 Euro inklusive der Lieferung und Montage einzuhalten.

Förderantrag für Radweg

Nach einer erneuten Prüfung des Radweges von Gunningen nach Schura, durch Mitarbeiter des Straßenbauamtes vom Landratsamt und dem Tiefbauamt Trossingen, wird nun ein Förderantrag gestellt. Sollte dieser genehmigt werden, könnte die dringend notwendige Sanierung des Weges im nächsten Jahr realisiert werden.