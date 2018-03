Gemeinde investiert in Sanierung des „Rössle“

Von Schwäbische Zeitung

Eine knappe Woche nach dem Brand in der Ravensburger Kirche St. Jodok hat die Kriminalpolizei das Gebäude am Freitag wieder freigegeben. Kurz darauf sei mit den Brandsanierungsarbeiten begonnen worden, schreibt die Kirchengemeinde St. Jodok in einer Pressemitteilung. Weil die Decke drohte herabzustürzen, hatte das Technische Hilfswerk das Seitenschiff in der Zwischenzeit abgestützt. Eine Sanierungsfirma, die deutschlandweit tätig ist und Erfahrungen bis hinein in die Kunstsanierung hat, übernehme die ersten Räumungs- und Reinigungsarbeiten, so ...