Foyer der Hohenkarpfenhalle ist fast zu klein

„Ich denke, künftig müssen wir noch früher anfangen.“ Mit diesen Worten hat Zunftmeister Peter Maurer den Andrang der Gruppen beim Zunftmeister-Empfang in der Hohenkarpfenhalle in Gunningen kommentiert. Bei diesem Empfang stellen sich die Gruppen vor, die am Nachmittag im Fasnetsumzug in der Gemeinde laufen. Das Foyer der Halle drohte aus allen Nähten zu platzen, so viele Teilnehmer waren in diesem Jahr dabei.

Die Veranstaltung wächst von Jahr zu Jahr, denn immer mehr Gruppierungen aus Gunningen und auch aus Seitingen-Oberflacht überraschen mit einer Darstellung. Dabei scheinen der Phantasie, der Kreativität und der Bereitschaft, Zeit zu investieren, keine Grenzen gesetzt.

Den ersten der 16 Auftritte hatte eine kleine Gruppe Teenies, die als Blaubären kamen. „Wir sind noch zu jung, um selbst zu fahren und an der Fasnet findet man ja niemanden, der fahren könnte. Daher sind wir zu Fuß gekommen“, erklärte ihr Sprecher. Sie hätten einen selbst gebauten Wagen dabei, den sie nun eben selbst ziehen würden, so ihre Ankündigung.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, unter die sich auch Bürgermeisterin Heike Ollech gemischt hatte, kamen in Regenbogenkostümen. Sie tanzten zu dem aktuellen Hit von Kerstin Ott mit dem Titel „Regenbogenfarben“. Die „sportlichen Radler“ kamen mit dem Rennrad, der Umwelt zuliebe ohne Auto. Ihr Sprecher Uwe Buschle klagte aber über Muskelkater, einen wunden Hintern und gab zu, dass die sportliche Leistung ohne Doping nicht möglich wäre. Demzufolge lautete ihr Ruf auch „keine Gnade für die Wade“.

Pinkfarben gekleidet kamen die Damen, die von „Chantale 5.0“ angeführt wurden. Die „You-Tuberin aus Berlin“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Leute hier im Dorf aufzuhübschen. „Eine krasse Aufgabe, hey Alder“ fand sie. Die Inuit und ihr Eisbär erklärten, dass sie sich warm tanzten. „Und wenn das nicht mehr hilft, dann haben wir hier ein Gletscher Eis“, sagte Marina Scheel, als sie Peter Maurer und seinem Stellvertreter Heiko Merkt einen Schnaps überreichte, der sie wärmen sollte.

Aus Seitingen-Oberflacht war die Baar-Post gekommen, „hoch auf dem gelben Wagen“. Diese Abordnung war sehr um das Briefgeheimnis bemüht, wie sie unter Beweis stellte. Einige „Fotografen“ sorgten für den besten Schnap(s) Schuss, Marc von den Teenie-Trolls kam allein und verlangte für das anspruchsvolle Training eine Gefahrenzulage in Form von Pizza und Spezi. Die Emojis, aus Japan kommend, griffen die „l“ und „r“-Schwäche des Ringpräsidenten Kurt Szofer auf, über die man sich am Freitagabend beim Trollball amüsiert hatte. Selbst die Hitparade hatte nach Gunningen gefunden. In ziemlich authentischen Verkleidungen stellten die Mitglieder dieser Gruppe bekannte Sänger wie Wolfgang Petry, Heino, Nena, oder Katja Ebstein dar. Der Gesang war nicht immer richtig, doch dem Publikum gefiel´s und die Baar-Post half gesanglich aus.

Die schlauen Professoren, Enkel von Einstein, hatten als Geschenk einen Stein dabei. Die Karpfen-Garde, als Gardemädchen verkleidete Jungs, gaben zu, „was uns von den anderen abheben tut, ist unser Mut“. Der Aufforderung „Schenkel hoch“, kamen sie nach und ernteten dafür Applaus. Ein paar Hexen brachten ein Hexengebräu gegen die Kälte mit. „Damit friert man zwar immer noch, aber es ist dann einerlei“, lautete ihre Erkenntnis. Eine Gruppe Wikinger stellte sich als die „Gun Hill Vikings“ vor, eine Abordnung der Galgenhexen aus Seitingen-Oberflacht übergab eine Holztafel mit ihrem Logo als Geschenk. Das beste zum Schluss waren die „Dancing-Divas“: Als Cow-Girls verkleidete Jungs zeigten einen Line-Dance. Das Publikum erfuhr so, dass sie am 28. März am Männertanz-Wettbewerb in Rangendingen teilnehmen werden. „Wir haben einen Bus bestellt; wer mitfahren möchte, kann sich gerne bei der Narrenzunft anmelden“, gab Peter Maurer bekannt.