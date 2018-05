Feuerwehrmagazin soll ausgebaut werden

Tobias Holl, der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gunningen, hat in der Jahreshauptversammlung an seine Kameraden appelliert, sich nicht auf dem hohen Leistungsniveau auszuruhen. Momentan werden die Proben der Aktiven zu 49 Prozent besucht. „Da wünsche ich mir eine Steigerung“, sagte Holl.

In seinem Ausblick für das kommende Jahr wies er auf den geplanten An- und Ausbau des Gunninger Feuerwehrmagazin hin. „Das ist durch den Feuerwehr-Bedarfsplan von Oliver Jäckle noch bestens vorbereitet worden“, so Holl. Weiterhin teilte er mit, dass die Gunninger Feuerwehr eingeladen ist, in Spaichingen am Festumzug anlässlich des 150-jährigen Bestehens der dortigen Feuerwehr, mit dem historischen Gunninger Fahrzeug, teilzunehmen. Der Gerätewart Peter Maurer sicherte zu, sich gemeinsam mit weiteren Gerätewarten um die Instandsetzung des Oldtimers zu kümmern.

Das Jahr 2017 sei für die Freiwillige Feuerwehr Gunningen ein ruhiges Jahr gewesen, sagte der scheidende Kommandant Oliver Jäckle. Diese Einsätze hätten gerade einmal 35 Einsatzstunden verursacht. Im Durchschnitt wären es sonst rund 100 Stunden. Er wies darauf hin, wie wichtig es ist, an den Lehrgängen teilzunehmen. Über die Probenbesuche der Jugend vermeldete Holl ein positives Ergebnis. „Wir haben neun Jugendliche in Ausbildung, die im letzten Jahr zu 75 Prozent an den Übungsabenden teilgenommen haben“, sagte Holl. Für dieses Jahr hätten die Jugendlichen Interesse an einer 24-Stunden-Übung angekündigt.

Bei den Probeabenden werden die jungen Leute, sechs Jungen und drei Mädchen, unter anderem in Funk- und Löschübungen sowie in Unfallverhütung unterwiesen.

Ebenso positiv ist der Bericht von Lars Hirth, der die Kleinsten, die Blaulicht-Strolche, betreut. Zwölf Kinder finden sich regelmäßig im Magazin ein. Sie übten das Verhalten in Not- und Brandfällen, erfuhren Lehrreiches über die Gefahren im Dunkeln und über die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten. (smü)