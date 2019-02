Für den Trollball in Gunningen wird fleißig geprobt

Ein mehrstündiges, hochkarätiges Programm erwartet die Gäste, die am Freitagabend zum Trollball der Gunninger Narrenzunft Lombergtrolls in die Hohenkarpfenhalle kommen. „Wir haben so viele Programmpunkte wie noch nie. Dabei profitieren wir von unserem Nachwuchs“, erklärt Ehrenzunftmeister Bernhard Bayer.

Und tatsächlich ist es die Jugend, die einige Programmpunkte bestreitet. Eröffnet wird der Abend von der Lumpenmusik, einer Abordnung des Gunninger Musikvereins. Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Peter Maurer zeigen die Mini-Trolls wieder einen Tanz, eine Mischung aus Tanz und Akrobatik. Darauf folgen weitere 13 Programmpunkte, allesamt eine Mischung aus Tänzen, Parodien und Comedy.

Beim „Kirchgang“ zum Beispiel zeigen Birgit und Rolf Kaupp das Verhalten eines Ehepaares während des Gottesdienstes. Der „Lach-Karle“ nimmt das Dorfgeschehen auf die Schippe und unter dem Titel „Cordula Grün“ zeigt die Fußball C-Jugend Gymnastik für Jungs. Wieder mit von der Partie sind die „Warriors of the Pussys“, eine Gruppe junger Männer, die als College-Girls auftreten werden.

Bis auf die Jazztanzgruppe aus Seitingen-Oberflacht wird das gesamte Programm von der Gunninger Bevölkerung gestaltet. Die Gäste haben ihren Auftritt angeboten, denn die Halle der Nachbargemeinde wird derzeit erweitert und steht somit dieses Jahr nicht zur Verfügung. „Diesen Beitrag haben wir natürlich gerne in unser Programm mit aufgenommen“, sagt Bayer. Im großen Finale verabschieden sich dann alle Darsteller des Abends von den Gästen.