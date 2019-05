Bei Sonnenschein haben sich am Vatertag fast 200 Gunnninger und interessierte Personen aus der Umgebung zum alljährlichen Vatertagsfest an der Hohenkarpfenhalle getroffen. Es wurde vom Gunninger Männergesangverein „Liederkranz“ veranstaltet.

Nach dem letzten, verregneten Vatertagshock im Vorjahr konnten sich die Gunninger und Interessierte aus der Umgebung freuen: Dieses Jahr verzeichnete das Thermometer fast 20 Grad, die Gäste waren ebenso heiter, wie es die Sonne war. Laut den Organisatoren dieses Fests, dem Gunninger Männergesangverein „Liederkranz“, sei das mittlerweile nicht mehr nur der einzige Grund, wieso es jedes Jahr nahezu konstant viele Personen nach Gunningen zieht: „Das Essen ist zum Markenzeichen geworden“, meinten Fritz Jäckle und der Vorsitzende des Gesangvereins, Willi Weiß.

Das sei aber nicht verwunderlich, schließlich trafen sich bereits um sechs Uhr in der Früh zahlreiche freiwillige Helfer, um dieses Fest zu einem Erfolg zu gestalten und etwa die Salate zu machen. Während das alljährlich wiederkehrende Event vor mehr als 30 Jahren als Vereinsfest im kleinen Kreis begann, hat das gesellige Zusammensein nunmehr fast 200 Besucher, die sich an der Grillwurst, den selbstgemachten Kuchen an der Theke oder den Salaten erfreuen. Die Meinungen der Besucher sind durchweg positiv: „Das schmeckt klasse, da schmeckt man das Selbstgemachte“, lautete die Antwort eines Besuchers.