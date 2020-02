Ein unpünktlicher Pfarrer und Boxen in Zeitlupe

Mit einer Ehrung für Peter Maurer, den Zunftmeister der Gunninger Lombergtrolls, hat der Trollball am Freitagabend begonnen. Über die Ankunft von Kurt Szofer, des Ringpräsidenten des Narrenfreundschaftsringes Schwarzwald-Baar-Heuberg, hat sich Peter Maurer in gleichem Maße gewundert und gefreut. Nach der Begrüßung des Publikums durch den Gunninger Zunftmeister betrat Kurt Szofer die Bühne, um Maurer zu gratulieren. Er sei nun seit zehn Jahren Zunftmeister und erhielte somit die Ehrennadel in Bronze des Narrenfreundschaftsringes.

Maurer war überrascht und gerührt. Als Zunftmeister, der bereit sei, mutige Entscheidungen herbeizuführen, bezeichnete Szofer den Gunninger. Maurer trage nicht nur die Verantwortung, er sei auch bereit, tatkräftig mit anzupacken, lobte der Ringpräsident. „Wir möchten einem guten Narrenfreund danken, auf den wir uns immer verlassen können und auf dessen Rat wir großen Wert legen“, lobte Szofer den Zunftmeister der Lombergtrolls.

Der Ringpräsident musste allerdings kurz darauf den Spott von Heiko Merkt alias „Lach-Karle“ über sich ergehen lassen. Beim Ruf der Lombergtrolls „Haber - Mus“ klang der Ruf von Szofer „Habel - Mus“. „Ich wünsche dir, dass du in deiner Sprachaufzeichnung das „l“ noch durch das „r“ ersetzen kannst“, lautete der Seitenhieb.

Mit 15 Programmpunkten hatten die Lombergtrolls ein umfangreiches Programm zu bieten. Verschiedene Gruppen hatten Auftritte einstudiert und unterhielten das Publikum in der voll besetzten Hohenkarpfenhalle bestens. Für diese Auftritte mussten Kostüme genäht, Kulissen zusammengestellt, Texte erdacht und Lieder umgeschrieben werden. Wochenlange Probenabende waren für diesen einen Abend notwendig, für den es nun beim Trollball reichlich Applaus gab.

Für die Moderation des Abends waren Christina Haller und Vivien Ruf zuständig. Im Grunde genommen waren ihre humorvollen Auftritte der 16. Programmpunkt. Den ersten Auftritt hatten die Mini-Trolls. Die jüngsten Narren zwischen acht und zwölf Jahren zeigten eine frische und freche, aber auch akrobatisch anspruchsvolle Choreographie. Beim Auftritt der Teenie-Trolls, unter der Leitung von Birgit und Carolin Kaupp, sowie Bernhard Baier zeigte sich der Erfolg von engagiert weiter geführter Jugendarbeit. Zu düsteren Klängen tanzten die Teenies und zeigten, ebenso wie zuvor die Minis, akrobatische Elemente. Für eine Schrecksekunde sorgten sie, als ein „Troll“ ins Publikum flog, wobei es sich jedoch um eine Puppe handelte.

Bei weiteren Auftritten gab Margot Buschle eine vermeintlich unflexible Rentnerin, in einem Telefonat mit ihrem Sohn Christof Haller. Hatte eine Gruppe einen Tanz zum Thema „Ein Hut für alle Fälle“, traten die „Dancing-Divas GuDu“, eine Männertanz-Kooperation aus Gunningen und Durchhausen, auf. „Leg dich nicht mit Rambo an“ zeigte einen Boxkampf. Doch damit auch das Publikum erkennen konnte, was da passiert, boxten Edwin Merz und Peter Maurer im Zeitlupentempo.

Für großes Gelächter sorgte Heiko Merkt als „Lach-Karle“: Nach dem Vorbild jenes Seniors, der viele Jahre lang bei Festen im Kreis unterwegs war und dabei Spenden für gemeinnützige Zwecke sammelte, ließ Merkt mit dem selben Ziel eine Sammelbüchse durchs Publikum gehen. Doch in seinem Auftritt behandelte er in Reimform und zum Brüllen komisch die Missgeschicke, die sich im Verlaufe des letzten Jahres so ereignet hatten. Wie zum Beispiel das des Ehemannes, der mit seiner Frau auf Kreuzfahrt war: Als er sich nachts versehentlich aus der Kabine ausgeschlossen hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Frau durch lautes Klopfen an der Kabinentür zu wecken, was natürlich anderen Nachbarn auch nicht verborgen blieb.

Auch das Zeitmanagement von Pfarrer Schmollinger war eines seiner Themen. Die Ministranten rieten ihm einmal, seine Uhr doch einfach eine halbe Stunde vor zu stellen, dann käme er immer pünktlich. Heiko Merkt sparte auch ein eigenes Missgeschick nicht aus: Er verriet, dass er bei einem Fest war, als er nach „vorgerückten Bieren“, also zu später Stunde, nach dem Genuss einiger Biere, glaubte seinen Schlüssel verloren zu haben. Andere Festgäste halfen bei der Suche, bis sich herausstellte, dass Heiko Merkt seinen Schlüssel an einem Band um den Hals trug.

Das Finale war der Auftritt des Fanfarenzugs Durchhausen, ehe Musiker Bernd Glück aus Schura weiter für die musikalische Unterhaltung sorgte.