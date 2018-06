Ein Fest als Dank für ehrenamtliches Engagement

Danke sagen im Rahmen des Dankfestes für Ehrenamtliche, das hat schon Tradition in der Trossinger Seelsorgeeinheit. Am Samstag waren alle Ehrenamtlichen aus Gunningen, Durchhausen und Trossingen nach Gunningen eingeladen. Eröffnet wurde der Abend mit einem Dankgottesdienst in der St. Georgs-Kirche.

Pfarrer Thomas Schmollinger freute sich über die zahlreich anwesenden Gäste und Gottesdienstbesucher. Neben dem Dank stand auch die Aufnahme zweier neuen Ministranten auf dem Programm. Katharina Haller und Noel Merz verstärken künftig das Ministrantenteam in Gunningen. Daneben konnte Pfarrer Schmollinger weitere Ministranten für ihre langjährige Tätigkeiten ehren.

Nach dem Gottesdienst ging das Fest im urigen Heustall der Familie Arno zünftig weiter. Dort erwartete die Gäste ein üppiges rustikales Vesper, Interessierte verfolgten das Deutschlandspiel. Abgerundet wurde der Abend durch ein passend zur WM initiiertes Fußball-Tipp-Spiel sowie gemütliches Beisammensein mit Singen und der Freude, dass Deutschland in der letzten Minute gewonnen hat. (anut)