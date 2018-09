Ein Abend voller Dank

Zu einem musikalischen Nachtgebet hat das Capri-Chörle in die Sankt Georg Kirche in Gunningen eingeladen. Die Sänger setzen sich aus dem Chörle aus Gunningen und den Kapriolen aus Deisslingen zusammen und werden von Beate Heirich geleitet. „Danke heißt Merci“ war das Thema, zu dem Lieder und Texte vorgetragen wurden.

Es handelte sich bei dem musikalischen Nachtgebet nicht um einen Gottesdienst, sondern um eine stimmungsvolle Art, das Wochenende gemeinsam zu beginnen. „Ein Tag hat 86 400 Sekunden, es dauert eine Sekunde, einmal am Tag „Danke“ zu sagen“, leitete Heirich den Abend ein. Sie dankte aktuell Madlen Reiser am Keyboard und Philipp Heirich am Cajun dafür, dass sie als junge Leute sich die Zeit nehmen, den Abend instrumental zu begleiten.

In einer Einladung an die Gäste schlug Heirich vor, dass jeder Anwesende einen Grund nennen möge, wofür er dankbar sei. In der stimmigen Atmosphäre der Kirche, der Lieder und der Texte machten die Besucher persönliche Aussagen. Da kamen unter anderem die Eheleute zu Wort, die Eltern eines Sängers, die seit über 55 Jahren verheiratet sind. „Ich bin dankbar dafür, dass wir noch immer beisammen sind“, sagte die betagte Ehefrau. Eine Frau offenbarte: „Heute war ich bei der Bank und habe den letzten Kredit für unser Haus abgelöst. Nun gehört es uns, und dafür bin ich dankbar.“ Mesnerin Agathe Haller dankte im Nachhinein allen Beteiligten am Großputz der Gunninger Kirche.

Den Abschluss fand der musikalische Teil des Abends mit dem fröhlichen Titel „Oh happy day“, bei dem die Gäste mit klatschten. Im Anschluss gingen Sänger und Publikum ins Pfarrhaus, um sich dort bei Getränken und Fingerfood noch zu unterhalten.