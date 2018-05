Dreiste Maibaum-Diebe schlagen zu

Das Maibaumstellen des Obst- und Gartenbauvereins in Gunningen verlief dieses Jahr nicht ganz so entspannt wie sonst: Den über Nacht liegend gelagerten Maibaum, der drei Meter länger war, hatten Diebe stibitzt. Kurz entschlossen holten die Baumsteller einen neuen Baum aus dem Gemeindewald und präparierten ihn für das Maifest. Noch kurz vor dem Stellen schmückten Kinder die Baumkrone mit bunten Schleifen.

Das Aufstellen des neuen Maibaums gelang auf dem Vorplatz der Hohenkarpfenhalle am Vorabend des Maifeiertages dann reibungslos. Die Baumsteller-Gruppe unter der Leitung von Oliver Jäckle hievte den 17 Meter langen Baum in weniger als einer halben Stunde in die Höhe. Trotz der Hektik zuvor war der Vorsitzende Guido Scheel glücklich über den in den Himmel emporrankenden Maibaum. „Es gehört eine gewisse Unverfrorenheit dazu, den Baum im liegenden Zustand mitzunehmen“, bemerkte er lächelnd.

Vorfall auch in Schwandorf

Ähnlich ging es auch den Schwandorfer Feuerwehrkameraden am Montagvormittag, als ihr bereits geschälter Maibaum fehlte. Unbekannte hatten den Maibaum in der Nacht auf den Montag in dem Ortsteil von Neuhausen ob Eck entwendet. Er war auf dem Dorfplatz für das Maibaumstellen am Abend bereitgelegt. Für die Wehrmänner ein „übler Maischerz“. Da bis in die Nachmittagsstunden kein Hinweis auf einen Fundort des Baumes einging, wurde in den frühen Abendstunden ein zweiter Baum gefällt, entrindet und zum Dorfplatz gebracht. Mit geringer Verzögerung konnte dann der mit einem Kranz geschmückte Baum gestellt werden.

Während dieser Aktion wurde bekannt, dass sich der „gestohlene“ Baum in der Nähe von Liptingen an einem Feldweg befindet. Der oder die Verursacher waren mit dem Gefährt vom Weg abgekommen und in einer Wiese gestrandet. Dies wurde den Wehrmännern mehrfach bestätigt. Die „Maibaumaktion“ gab beim kameradschaftlichen Maihock im Mannschaftsraum keinen Abbruch und genügend Gesprächsstoff.

