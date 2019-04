Diese zwölf kandidaten wollen in den Gemeinderat

Mit einer betrieblichen Erfolgsbeteiligung in Höhe von 1100 Euro brutto honoriert ZF die Leistungen seiner Mitarbeiter im vergangenen Jahr. Das berichtet das Unternehmen.

Die Prämie wird demnach an die in Vollzeit beschäftigten Tarifmitarbeiter an den deutschen Standorten gezahlt. Hinzu kommt eine Prämie in Höhe von 15 Euro für jedes volle Jahr der Betriebszugehörigkeit.

„Mit ihrem persönlichen Einsatz haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu beigetragen, ZF als einen der führenden Automobilzulieferer weiter ...