Diebe haben in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Rathausstraße aufgebrochen. Die Täter knackten das Schloss mit Gewalt und stahlen sämtliches Bargeld und Zigaretten in dem Automaten. Der Schaden für den Automatenbetreiber wird laut Polizei auf mehr als tausend Euro geschätzt.