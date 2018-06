Dalmatiner präsentieren sich in Gunningen

Nicht gerade 101, aber dennoch viele Dalmatiner sind am Wochenende in Gunningen zu Besuch gewesen. Sie haben an der Clubsiegerschau des Deutschen Dalmatiner Club, kurz DDC, auf dem Gunninger Sportgelände teilgenommen. Die Hündin „Red Hot Chili Pepper of the Living Spots“ ist dabei Clubsieger geworden.

26 Aussteller haben 35 Hunde vorgeführt. Simone Zollinger nahm die Bewertung vor. Die Hunde waren in die Klassen Puppy (Welpen) bis zu einem Alter von sechs Monaten, die Jüngstenklasse bis zu neun Monaten, die Jugendklasse bis zu 18 Monaten und die Zwischenklasse bis zu 24 Monaten eingeteilt.

In der Championklasse starteten Hunde ab dem 15. Lebensmonat, die den Titel nationaler oder internationaler Schönheitschampion oder VDH-Jahressieger und deren Besitzer einen Nachweis darüber erbringen können. Fehlt dieser Nachweis, können diese Hunde in der „Offenen Klasse“ starten. Die Klassen betraten gemeinsam den Vorführring. Die Wertungsrichterin schaute, wie die Dalmatiner gehen. In der Einzelbewertung wird der Dalmatiner kritisch betrachtet. Die Ausprägung der Tupfen, das Gebiss, die Augen und der Körperbau wurden dokumentiert. Die Hundebesitzer bekamen einen Bericht samt Urkunde überreicht.

Organisiert wurde die Clubsiegerschau von Peter Hirth, dem Landesgruppenvorsitzenden des DDC. Da diese Schau in Fachkreisen einen höheren Stellenwert hat, als die bisher ausgerichtete Landesgruppenschau, hatte Hirth auf ein paar mehr Aussteller gehofft. „Doch zeitgleich fanden weitere Clubsiegerschauen in der Schweiz und in Frankreich statt“, erklärte er.

Wobei die Dalmatinerbesitzer gerne nach Gunningen kommen. „Die Landschaft, der Ausblick, die Möglichkeiten mit den Hunden spazieren zu gehen, all das wird von den Besuchern sehr geschätzt. Und zudem die Infrastruktur und die Bewirtung, diesmal durch den Turn- und Sportverein, des Sportheimes machen uns zu einem begehrten Ziel für die Aussteller“, berichtete Peter Hirth.

Am Rande der Clubsiegerschau fanden die Vorstandssitzung und die Jahreshauptversammlung des DDC statt. Die Versammlung wählte Ursula-Isabel von der Grün zur neuen Präsidentin des Deutschen Dalmatiner Club. (smü)