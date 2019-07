Dalmatiner geben sich die Ehre

Die Landesgruppenausstellung Baden-Württemberg des Deutschen Dalmatiner Club, kurz DDC, hat in Gunningen stattgefunden. Acht Züchter haben eigene Dalmatiner und Hunde von anderen Besitzern vorgestellt. Die erfahrene Richterin Sylvia Jäckel beurteilte die schwarz oder braun gefleckten Vierbeiner nach ihrem allgemeinen Erscheinungsbild, beurteilte die Proportionen und sah sich das Verhalten der vorgeführten Hunde an.

Kopf, Gesicht, Rute, Haarkleid, Größe und Gewicht, all das waren die Merkmale, über die Sylvia Jäckel ein Urteil abgab. Laurin Clade trug die diktierten Texte in das entsprechende Formular ein. Peter Hirth, der Vorsitzende der DDC Landesgruppe, sorgte als Ausstellungsleiter für einen reibungslosen Ablauf. Die überschaubare Anzahl der Aussteller machte die Veranstaltung zu einem familiären Event. Züchter beziehungsweise Besitzer führten ihre Dalmatiner vor, während Kinder das Sportgelände zum Spielen nutzten. Für die Verpflegung hatten die Besucher in Form eines Picknicks selbst gesorgt, Getränke gab es beim Verein.

So geriet zum Beispiel bei Familie Spohn die Ausstellung zum Familienausflug. Ann-Kathrin Spohn zeigte ihren Rüden Henry vom Berghof Engelsbrand, Ehemann Janis und die Kinder Lukas, Jana und Emma, freuten sich über das gute Ergebnis und genossen die Möglichkeit eines Spazierganges mit dem Familienhund, den sie Emil nennen. „Das kommt von Emil und die Detektive, der Hund ist mit seinen sechs Monaten noch ein richtiger Lauser“, beschrieb Janis Spohn den Dalmatiner. Für die erfolgreiche Züchterin Uta Stolper war die Ausstellung der Tag, um Hunde, die in ihrem Besitz sind vorzustellen. Zudem stellte sie Dalmatiner vor, die sie an andere Besitzer gegeben hat.

Besondere Aufmerksamkeit erregte bei Sylvia Jäckel die Hündin „Viva la Vida of the Living Spots“, ein gerade einmal drei Monate alter Welpe. „Sehr, sehr vielversprechend“, „ein Hund, dem viel zuzutrauen ist“, schwärmte die Richterin förmlich über die kleine Hündin, die im Körperbau schon jetzt sehr ausgewogen ist und die ein, für solch einen jungen Hund, sehr souveränes Verhalten an den Tag legte.

Im Anschluss an die Ausstellung folgte eine Zuchtzulassungsprüfung. Die drei vorgeführten Dalmatiner haben sie bestanden. Demzufolge können künftig der Rüde „Quartermain vom Birkenwinkel“, sowie die Hündinnen „Eureka vom Engelsbrand“ und „Amelie vom Gohliser Schlösschen“ zur Zucht eingesetzt werden. Über den Titel „Württembergsieger“ freuten sich die Besitzer der Hündin „Red Hot Chili Pepper of the Living Spots“, Hansjörg und Laetitia Stark, aus der Zucht von Uta Stolper. Der Pokal für den besten Rüden ging an „Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu“, Besitzer ist Anja Drechsler, gezüchtet wurde er von Änne und Uwe Fiedler. Zu Jugendsiegern wurden „Pixel vom Lindenthalerdörfli“ der Besitzerin Ursula Früh von der Züchterin Margrit Bärtschi, sowie „Red Hot Chili Pepper of the Living Spots“ der Besitzer Hansjörg und Laetitia Stark aus der Zucht von Uta Stolper gekürt.