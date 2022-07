Beim TSV Gunningen steigt wieder der Baarpokal

Fußballfieber in Gunningen: vom 19. bis 23. Juli wird der 66. Baarpokal auf dem Sportgelände des TSV Guninngen ausgetragen. Es wurde bereits eine großzügige Besuchertribüne aufgebaut. Somit stehen den Turniergästen optimale Bedingungen zum Verfolgen des Turniers zur Verfügung.

„Wir haben viele Helfer, schließlich brauchen wir für jeden Abend rund 15 Personen und am Wochenende noch mehr, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das ist zum Glück einfach, wir haben neben unseren eigenen Vereinsmitgliedern und Abteilungen, die Arbeitsdienste übernehmen, auch gute Unterstützung durch die weiteren aktiven Gunninger Vereine. Dafür sind wir sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit in unsrem Dorf so gut ist,“ berichtet Daniela Arno, Schriftführerin des TSV.

Jugendleiter Moritz Link ergänzt: „Unser Turnier findet jetzt zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort statt, hoffentlich weiterhin ohne Beschränkungen. Letztes Jahr hat das Turnier ohne Rahmenprogramm stattgefunden, aber dieses Jahr knüpfen wir wieder an die Zeit vor Corona an und bieten ein Rundum-Paket für alle Fußballbegeisterten.“

Für Verpflegung ist im Sportheim mit halben Hähnchen und Wurstsalat gesorgt. Ergänzt wird dies durch einen Wurststand, und natürlich darf auch ein Weizenbierstand nicht fehlen. Je nach Witterung werden die Außenanlage noch um ein Zelt ergänzt. „Aber wir hoffen natürlich auf weiterhin stabile Schönwetterlage“, so Moritz Link.

Zum Abschluss am Samstag steht Barbetrieb mit DJ Joe auf dem Programm. Auf dem angrenzenden Spielgelände haben Mitglieder des TSV ein neues Spielgerät aufgebaut, und so kann auch dort ausgiebig getobt und gespielt werden. Die teilnehmenden Vereine SG Durchhausen/Gunningen, TUS Oberbaldingen, SV Öfingen, SV Seitingen-Oberflacht, SV Tuningen und FC Weigheim freuen sich schon auf die kommenden Spiele und die damit verbundene Vorbereitung auf die kommende Runde.

Entstanden ist der Baarpokal im Jahr 1956 auf Initiative des SV Durchhausen. Damals feierte der SVD ein Doppeljubiläum: 50 Jahre Vereinsgründung und 30 Jahre Fußball. Beim ersten Turnier traten neben dem SV Durchhausen auch die Vereine aus Tuningen, Weigheim, Seitingen und Gunningen an. Die Turnierpremiere fand, so kann man das detailliert in der Chronik des SVD nachlesen, damals im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten vom 2. bis 3. Juni 1956 statt. Der erste Turniersieger war Tuningen, wie auch im Jahr 2021. Im Laufe der Jahre wurde das Turnier regelmäßig reihum ausgetragen, lediglich 1994 war es die Witterung, welche die Durchführung des Turniers verhinderte, und 2020 Corona.

Die Gruppenauslosung erbrachte heuer überraschenderweise dasselbe Ergebnis wie im vergangenen Jahr: Gruppe 1: SG Durchhausen/Guningen, SV Seitingen-Oberflacht und SV Tuningen. Gruppe 2 ist mit dem SV Öfingen, TUS Oberbaldingen und FC Weigheim besetzt. Sieger des Baarpokals 2021 in Weigheim und damit Titelverteidiger ist der SV Tuningen.

Die Gruppenspiele finden von Dienstag, 19. Juli, bis Donnerstag, 21. Juli, jeweils um 18.30 Uhr bzw. 19.40 Uhr statt. Am Freitag, 22. Juli, werden ab 18 Uhr bei den Halbfinalspielen die Endspielteilnehmer ermittelt. Die Endrunde beginnt am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr mit dem Spiel um Platz 3, das Endspiel wird um 17.30 Uhr ausgetragen.

Vor der Endrunde stellen sich die Jüngsten der Vereine vor. Die F-Jugendlichen ermitteln ab 14.30 Uhr in einem Blitzturnier den Turniersieger, und davor um 14 Uhr laufen die Bambini auf. Die Jugendmannschaften der Baarpokalvereine können sich ebenfalls präsentieren: am Dienstag zeigt sich die F-Jugend, am Mittwoch läuft die D-Jugend auf und am Donnerstag folgt die E-Jugend jeweils um 18 Uhr.

Am Samstag ab 12.30 wird wieder das AH-Turnier der Baarpokalvereine ausgetragen und der Sieger des diesjährigen Turniers ermittelt. Titelverteidiger ist der SV Seitingen-Oberflacht.

„Wir haben den Anspruch, ein schönes Turnier auszurichten, bei dem neben dem Sport auch der Spaß und die Freude am Zusammensein einen Platz haben. Wir freuen uns auf viele Besucher, schöne Begegnungen und sportliche Leistungen,“ so Moritz Link.