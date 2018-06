Bürgermeister-Wahl in Gunningen ist am 26. April

Der Gunninger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Bürgermeisterwahl vorbereitet. Zu diesem Tagesordnungspunkt war auch Dieter Kohler, Hauptamtsleiter der Stadt Trossingen, anwesend. Bürgermeisterin Heike Ollech, die wieder kandidieren will, erklärte sich für befangen und übergab die Sitzungsleitung an ihren Ersten Stellvertreter, Stephen Haller.

Kohler führte aus, dass die Amtszeit der Bürgermeisterin am 12. Juli abläuft. Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sehe vor, dass die Wahl an einem Sonntag, frühestens drei Monate, spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit, durchgeführt werden müsse. Eine eventuell erforderliche Neuwahl sei frühestens am zweiten Sonntag, spätestens am vierten Sonntag nach dem Tag der ersten Wahl durchzuführen. Der Gemeinderat legte den Tag der Wahl auf Sonntag, 26. April, und den Tag einer eventuell notwendig werdenden Neuwahl auf Sonntag, 10. Mai, fest.

Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters sei öffentlich auszuschreiben, so Kohler weiter. Die Stellenausschreibung müsse spätestens zwei Monate vor der Wahl erfolgen. Er schlugt deshalb vor, die Stelle am Freitag, 13. Februar, auszuschreiben. Dies erfolgt im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, im Mitteilungsblatt der Gemeinde und in der Tages- zeitung. Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl können ab dem Tag nach der Stellenausschreibung eingereicht werden. Bei einer eventuell notwendig werdenden Neuwahl beginnt die Einreichungsfrist am Tag nach der ersten Wahl. Das Ende der Einreichungsfrist für die Hauptwahl legte der Rat auf Donnerstag, 2. April (Gründonnerstag), 18 Uhr fest, für eine mögliche Neuwahl auf Donnerstag, 30.April (Tag vor Mai- Feiertag), um 18 Uhr.

Des Weiteren wählte der Gemeinderat den Ersten Bürgermeister- Stellvertreter Stephen Haller zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses sowie die Zweite Bürgermeister-Stellvertreterin Birgit Kieß zur stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses. Als Beisitzer wurden Gemeinderat Markus Baier, Gemeinderätin Bettina Maurer und Gemeinderat Lothar Dittes gewählt, die verbleibenden drei Gemeinderäte sind deren Stellvertreter.

Die Gemeinde wird den Kandidaten, deren Bewerbungen zugelassen wurden, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Der Gemeinderat verständigte sich darauf, den Termin für eine Kandidaten-Vorstellung kurzfristig festzulegen.