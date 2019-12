Auf der Bühne geht es rund

Die Theatergruppe Gunningen lädt ein, Mallorca mal anders zu sehen. Die schwäbische Komödie „Hoiß’ Nächt’ ond kalt’ Fiaß’“ von Jasmin Leuthe, die in drei Akten zu sehen sein wird, spielt da wo der Deutsche am liebsten Urlaub macht. Es wird einige Turbulenzen, Verwechslungen, und Beschuldigungen geben.

Die Theatergruppe des MGV Liederkranz spielt das Stück am 26. Dezember um 20 Uhr in der Hohenkarpfenhalle in Gunningen. Die Kindervorstellung findet um 13.30 Uhr statt. Seit Oktober probt die Gruppe zwei Mal wöchentlich, um diese lustige und verwechslungsreiche Geschichte auf die Bühne zu bringen.

Theaterspielen hat in Gunningen eine lange Tradition: Schon vor dem zweiten Weltkrieg wurde in Gunningen Theater gespielt, allerding wurden zu dieser Zeit meistens schwere und anspruchsvolle Stücke aufgeführt. Nach dem Krieg 1949 begann man wieder mit dem Theaterspielen, und 1955 wurde anlässlich einer neuen Kirchenglocke das Stück „Der Glockengruß zu Breslau“ aufgeführt, was auch erfolgreich war. Von 1960 bis 1964 und von 1967 bis 1970 legte das Theater in Gunningen eine Zwangspause ein, weil es schlichtweg an Spielern mangelte. Nach und nach wechselten später die Stücke von schweren und ernsten zu lustigen und heiteren, wobei der Zeitgeist hier auch eine Rolle spielte.

Dass sich die Theatergruppe des MGV Liederkranz Gunningen gut versteht, zeigen auch die langjährigen Spielzeiten von verschiedenen Mitgliedern. Ursel Schröder spielt ihr 29. Stück, Carina und Edwin Merz das 26. Brigitte Kaupp stand schon zehnmal auf der Bühne, Mirja Bohnert-Kraus zum siebten Mal und Ralf Kaupp zum vierten Mal. Neu dabei sind Dennis Merz und Kevin Sieg. Für die Maske ist Brigitte Kies verantwortlich, und wenn es mal mit dem Text nicht so ganz klappt springt Marion Schiemann ein und hilft. Den Job der Souffleuse und des Regisseurs hatte bisher seit 2009 Hannelore Diestel inne, sie gab ihn nun ab. In diesem Jahr hat Ralf Kaupp die Regie. Er wird somit eine lange Tradition in der Geschichte des MGV Liederkranz Gunningen fortführen.