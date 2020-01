Anstehende Wahlen bestimmen Gemeindeversammlung

Mehr als 20 Mitglieder der Katholischen St. Georgsgemeinde sind der Einladung zur Gemeindeversammlung gefolgt. Der Gemeindesaal im Pfarrhaus konnte nicht alle Interessierten aufnehmen, so dass man auf das Sportheim in Gunningen ausweichen musste. Noch werden sechs Kandidierende für den neu zu wählenden Kirchengemeinderat St. Georg gesucht, um eine ordentliche Wahl am Sonntag, 22. März, durchzuführen.

Nachdem die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Ursula Schröder die Anwesenden begrüßt hatte, stellten Pfarrer Thomas Schmollinger und Pastoralreferent Kurt Diehm die wesentlichen Punkte vor, so eine Pressemitteilung. Schmollinger stellte die Besonderheiten der Gunninger Kirchengemeinde und ihre Traditionen heraus, die vom Brisilleneier-Brauchtum bis zum Gunninger Fest reichen. Schmollinger dankte allen Engagierten in der Kirchengemeinde. Eine Revue mit Bildern der 40. Sternsingeraktion in der St. Georgsgemeinde, Begegnungen zwischen Gemeinderat und Kirchengemeinderat, einer Waldbegehung und die Aufgaben des Kirchengemeinderats präsentierte der Pfarrer.

Diehm ging auf die vielfältigen Veränderungen beim Beerdigungsdienst und die unterschiedlichen Wünsche der Angehörigen ein. Die Rosenkranzgebetsgruppe werde altersbedingt immer kleiner, an Nachwuchs fehle es. Besondere Freude mache die Arbeit mit der Arche Kunterbunt, den Kindergottesdiensten, die es regelmäßig seit zehn Jahren in der St. Georgsgemeinde gebe. Diese Freude, verbunden mit einem Rückblick und Resümee, führte Helene Arno, Kirchengemeinderatsmitglied, in einer Rede vor.

Aktuell werden sechs Kandidierende für den Kirchengemeinderat gesucht, die Wahl ist am Sonntag, 22. März. Daher bat Schmollinger dringend darum, die Einverständniserklärungen der Kandidierenden und das Formular des Wahlvorschlags bis spätestens Sonntag, 2. Februar, auszufüllen und beim Wahlausschuss der Kirchengemeinde ans Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Trossingen abzugeben. Diehm wies darauf hin, dass Änderungen der Größe des nächsten Kirchengemeinderats nur noch bis Sonntag, 26. Januar, eingereicht werden könnten. Wenn bis Sonntag feststehe, dass es mehr als sechs Kandidierende geben wird, könne die künftige Größe des Gremiums noch von sechs auf sieben oder acht Personen erweitert werden. Sicher sei, dass es auch aufgrund der neuen KGR-Ordnung keinen Ausschluss von interessierten Kandidierenden geben soll, sondern dass alle im neu gewählten Rat aktiv mitwirken sollen. Auf Nachrücker solle daher bewusst verzichtet werden.

Alle interessierten Kandidierenden sind zu einem weiteren Begegnungs- und Informationsabend am Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr ins Pfarrhaus Gunningen eingeladen, bei dem auch die amtierenden Mitglieder des Kirchengemeinderats anwesend sein werden und das Prozedere der Wahl noch einmal erklärt wird.