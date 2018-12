Adventsmarkt in Gunningen ist begehrt

Die Kindergartenkindern der Einrichtung „Fili Grundus“ haben mit dem Lied „Jingle Bells“ und einem Tanz zu „Rudolf the Rednos Reindeer“ den Adventsmarkt in Gunningen eröffnet. Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Markt, der immer am ersten Advent vor und im Foyer der Hohenkarpfenhalle stattfindet. Trotz milder Temepraturen kam weihnachtliche Stimmung auf. Gastgeber ist die Gemeinde, Organisatoren sind die Kirchengemeinde und der Kindergarten. Der Musikverein unter der Leitung des neuen Dirigenten Martin Gföller spielte Weihnachtslieder. Im Foyer betreuten Agathe Haller und Ursel Schröder den Stand der Kirchengemeinde, an dem es selbst hergestellte Adventskränze und Gestecke sowie Kunsthandwerk zu kaufen gab.