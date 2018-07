„Wo stehen wir in unserem Land?“ Zu diesem Thema hat Volker Kauder, CDU/CSU-Fraktionschef im Bundestag, bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands Gosheim (wir berichteten) gesprochen. Ausgehend von der Feststellung, dass wir in Deutschland hervorragend dastehen – „wir erwirtschaften Milliardenbeträge, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben 31 Millionen Sozialversicherte, die mittelständischen Betriebe bilden unser unverzichtbares Rückgrat“ – beleuchtete Kauder die Problemfälle. Die Automobilindustrie werde nicht von heute auf morgen auf E-Mobilität umstellen können. Auch der Diesel werde weiter fahren; die Nachrüstung funktioniere.

75 Millionen Flüchtlinge seien auf der Welt, Menschen ohne Perspektive – aber ihr Smartphone liefere ihnen Echtzeitbilder von unserer Welt. Kauder, der in Ägypten die koptischen Christen unterstützt, will mithelfen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Mit 1,5 Milliarden Euro müsse die EU aus den hohen Steuerüberschüssen helfen. Deutschland allein könne es nicht schultern. „Wir brauchen unbedingt die Solidarität der Europäischen Union.“ Auch Länder wie Polen, Ungarn und Italien müssten unbedingt mitziehen.

Zu den jüngsten Turbulenzen in Berlin meinte Kauder: „So was habe ich noch nie erlebt. Es war unerträglich. Bei vielen ist der Kompass der CDU, das christliche Menschenbild, total aus dem Blickfeld geraten.“ Die CDU achte mit dem C, das für „christlich“ stehe, die Würde des Menschen. Sie rede nicht von „Asyl-Tourismus“, wie die AfD. Außerdem dürfe man beim Thema „Flüchtlinge“ nicht andere wichtige Themen übersehen.

In der anschließenden Diskussion ging es um den CDU/CSU-Streit und Europa. „Die CSU macht Wahlkampf für die AfD“ hieß es, oder „Der Mittelstand wird von Verordnungen gepiesackt“ oder „Europa muss sich positiv darstellen – wo bleibt die Vision Europa?“. Kauder wies auf die lange und schwierige Dauer der Regierungsbildung als mögliche Gründe für die angesprochenen Probleme hin. „Jetzt müssen wir endlich weg vom Kleinkarierten“, versprach er schließlich seinen Parteifreunden.