Warmer Regen in die Vereinskassen

Kultur fördernde Vereine sind dieses Jahr wieder an der Reihe gewesen, als es eine unverhoffte Finanzspritze von der Kreissparkasse gab. Der soziale Zweckertrag aus dem PS-Sparen wurde im Geschäftsbereich der Filialdirektion Gosheim an 20 Vereine aus neun Gemeinden ausgeschüttet. Direktor Manfred Brugger konnte aus dem „PS-Sparen und Gewinnen“ diesmal die stolze Summe von 11 127 Euro verteilen. Die Höhe der Spendenbeiträge werde aus einem Mix aus Vereinsgröße und Spendenaufkommen in der jeweiligen Gemeinde errechnet, erklärte Brugger.

Im Rahmen einer kleinen Feier in der Kundenhalle der Kreissparkasse Gosheim wurden die Gelder an die glücklichen Empfänger übergeben. Warmen Regen in die Kassen gibt es dieses Jahr für den Musikverein Böttingen und den Männergesangverein Böttingen, den Gesangverein „Harmonie“ Bubsheim und den Musikverein Bubsheim, den Musikverein Egesheim, den Männergesangverein Liederkranz Denkingen und den Musikverein Denkingen, den Gesangverein Deilingen, die Guggenmusik Deilingen-Delkhofen, den HHC „Frohsinn“ Deilingen-Delkhofen und den Musikverein Deilingen, den Liederkranz Frittlingen und den Musikverein Frittlingen, den Akkordeonspielring Heuberg in Gosheim, den Gesangverein „Liederkranz“ Gosheim und den Musikverein Gosheim, den Musikverein Reichenbach, den Fanfarenzug Wehingen, den Liederkranz Wehingen und den Musikverein Wehingen.

Bei einem kleinen Stehempfang wurde auf den warmen Regen in die Vereinskassen angestoßen.