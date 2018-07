Voluminöser Sopran füllt das Gotteshaus

– Vom strahlenden Sopransolo über innige Spirituals bis zu fetzigen Gospels hat es beim Gospelkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche an nichts gefehlt. Gospelchor und Vokalensemble „Voices Hearts Souls“ aus Balingen versetzten die fast 300 Zuhörer bei ihrem Konzert am ersten Adventssonntag in besinnliche, aber auch in fröhliche Adventsstimmung.

Dreh- und Angelpunkt des ganzen Musikspektakels war von Anfang an Chorleiterin Juandalynn R. Abernathy, die ihre Sängerinnen und Sänger meisterlich zu inspirieren und zu motivieren wusste. Der erste Auftritt gehörte ganz allein ihr, der Opernsängerin aus Atlanta/USA, deren Vater Pfarrer und ein Weggefährte von Dr. Martin Luther King jr. in der Bürgerrechtsbewegung war. Mit ihrem voluminösen Sopran füllte die Diva, die eine hochkarätige klassische Gesangsausbildung genossen hat, um sich erst danach mit Leidenschaft den African-American-Spirituals zu widmen, das riesige Gotteshaus bis in den hintersten Winkel. Als hätte sie ein verstecktes Mikrofon, so brachte sie mit dem berühmten „Swing Low“ die ehrwürdigen Kirchenmauern fast zum Erzittern – und das a cappella, also ganz ohne Begleitung.

Das Balinger Vokalensemble trug mit vier Männern und zehn Frauen für die Freunde des geistlich geprägten Spirituals ausdrucksstarke adventliche Lieder auf konzertante Art vor.

Dann zog der Gospelchor „Voices Hearts Souls“ all seine Register und versprühte Lebensfreude pur. Den beiden Frontfrauen Verena Rissel und Harriet Lewis gelang es, das Publikum anzuheizen – Verena mit ihrer herrlichen Stimme, dem Energiebündel und Showtalent Harriet vor allem mit ihrer Power-Animation. „Mein Deutsch ist kaputt“, klagte die „Stimmungskanone“ in einem englischen Wortschwall, der Moderation und Predigt zugleich war und mit vielen „Hallelujahs“ sich selbst bestätigte. Die 31 Frauen des Gospelchors – zwei davon mussten als weibliche Tenöre die sechs Männerstimmen unterstützen – liefen begleitet von Keyboard und Schlagzeug der Torsten-Bader-Band schnell zu großer Form auf. Angefeuert von ihrer farbigen Dirigentin und mit viel Enthusiasmus brachten sie sowohl die fetzigen als auch die getragenen Gospels gebärdenreich und mitreißend rüber. Nach einem grandiosen Gloria-in-excelsis-Finale und einem „Hallelujah“, das vielleicht sogar Georg Friedrich Händel gefallen hätte, mussten auch die Kinder aus den vorderen Bankreihen im Altarraum mitfeiern.

Bürgermeister Bernd Haller hatte nicht zu hoch gegriffen, als er „Stimmen, die von Herzen kommen“ und „große Emotionen“ versprach. (sg)