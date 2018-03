Vier neue Referendare am Gymnasium Gosheim-Wehingen

Vier neue Referendare sammeln nach ihrem Staatsexamen seit Februar dieses Jahres am Gymnasium Gosheim-Wehingen erste praktische Erfahrungen im Unterrichten.

Kathia Schäfer aus Zimmern u.d.B. studierte an der Universität Tübingen und unterrichtet in den Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und WBS (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung). Überdies absolvierte sie eine Seminarkurs-Ausbildung.

Miriam Güntner aus Bisingen studierte ebenfalls an der Uni Tübingen und lehrt die Fächer Mathematik und Spanisch. Sie verbrachte ein Semester in La Coruna/Granada und unterrichtete bereits zwei Monate in Chile Englisch und Mathematik.

Alexander Stegmüller aus Mindelheim bei Memmingen belegte an der Universität Konstanz die Fächer Latein und Geschichte. Zehn Monate lang absolvierte er in Brasilien ein Volontariat, bei dem er mit drogen- und alkoholabhängigen Menschen arbeitete.

Christina Braunschweiger aus Ellwangen (Jagst), inzwischen wohnhaft in Gosheim, studierte an der Universität München Sportwissenschaft und an der Universität Tübingen Biologie. Sie war bereits am Gymnasium Ansbach vier Jahre lang als Sportlehrerin und als Sporttherapeutin in der Kardiologie (bei Stuttgart) tätig sowie als Sportwissenschaftlerin für die Firma Groz-Beckert in Albstadt.

Alle vier Referendare erhalten ihre theoretische Lehrer-Ausbildung am Seminar Rottweil und werden ab dem nächsten Schuljahr am GGW eigenständig und selbstverantwortlich unterrichten.