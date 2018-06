Valentin Chiev ist Schulsieger

Ein gemeinsames Tischtennisturnier haben das Gymnasium Gosheim-Wehingen und die Schlossbergschule Wehingen organisiert. 97 Schüler hatten sich angemeldet, um in drei Gruppen gegeneinander anzutreten. In der Gruppe Mädchen Klasse 5 bis 12 konnte sich Lena Frech durchsetzen. Den zweiten Platz sicherte sich Sharon Thaller vor Melissa König. Bei den Jungen Klasse 5 bis 7 gewann Philipp Köchling vor Niklas Aicher. Den dritten Platz belegte Hannes Köchling. In der Gruppe Jungen Klasse 8 bis 12 ging Platz eins an Valentin Chiev vor Kevin Stern und Emil Sprich. Die drei Sieger der einzelnen Gruppen traten im Anschluss gegeneinander an, um den Schulsieger zu ermitteln. Dabei konnte sich Valentin Chiev durchsetzen und sicherte sich somit den Schulsiegerpokal.