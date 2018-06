Tempo 30 künftig auf allen Nebenstraßen in Böttingen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat sich das Böttinger Gremium mit der Einrichtung von Tempo-30-Zonen auf allen Nebenstraßen im Ortsgebiet befasst. Da es bereits in zwei Wohngebieten diese Geschwindigkeitsbegrenzung gebe, war man sich nach intensiver Diskussion für und gegen die Umsetzung mehrheitlich einig, dass alle Straßen mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten und des Gewerbegebietes zu Tempo-30-Zonen erklärt werden. In den nächsten Wochen wird die Verwaltung nun die konkrete Einrichtung mit der Straßenverkehrsbehörde in Spaichingen abstimmen.

Außerdem hat sich der Gemeinderat mit der Vergabe der Abbrucharbeiten des Gebäudes an der Hauptstraße 5 befasst. Voraussichtlich im Frühjahr werden hier die Bagger rollen und die ehemalige Molke abreißen. Das Grundstück soll dann eingeebnet werden. Diese Maßnahme ist Teil der Umgestaltung des Kirchenumfeldes. Als nächster Schritt soll der Bauantrag zur teilweisen Sanierung beziehungsweise Öffnung der Pfarrgartenmauer gestellt werden, ehe dann das komplette Kirchenumfeld – Pfarrgarten und Kircheneingang zur Hauptstraße hin – überplant wird.

Holzpreis steigt

Der Gemeinderat beschloss überdies die Vergabe der Arbeiten zur digitalen Erfassung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes sowie die Ersatzbeschaffung von Helmen und Atemluftflaschen für die Freiwillige Feuerwehr. Ferner fassten die Räte den Beschluss, den Anschlagspreis für die Brennholzversteigerung von bisher 52 Euro auf künftig 55 Euro je Festmeter zu erhöhen. (pm)