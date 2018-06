SV Gosheim richtet zwei Turniere aus

Der SV Gosheim richtet am Wochenende 7./8. Januar erstmals ein Hallenfußballturnier für aktive Mannschaften aus. 20 Teams spielen dabei um den SVG-Cup. Am Sonntag finden zusätzlich ein B-Juniorenturnier mit zehn Mannschaften statt.

Nach dem Bau der neuen Sporthalle beim Bildungszentrum hat sich der SV Gosheim entschlossen, mit diesem Turnier den Fußballteams der näheren Umgebung eine attraktive Veranstaltung zu bieten. Gespielt wird mit einer Rundumbande. Die in Gosheim ansässigen Firmen Hermle AG und Sport-Nann unterstützen die Turniere.

Am Aktiven-Turnier nehmen 20 Mannschaften teil. Die Vorrunden-Gruppen A und B spielen am 7. Januar von 10 Uhr bis gegen 14 Uhr, die Gruppen C und D von 14.30 Uhr bis gegen 18.30 Uhr. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen die Endrunde, die am 8. Januar um 14 Uhr beginnt. Von den vier Drittplatzierten erreichen zusätzlich zwei Teams nach Qualifikationsspielen (3. Gruppe A gegen Dritter Gruppe B und Dritter Gruppe C gegen Dritter Gruppe D) die Endrunde.

Due Einteilung, Gruppe A: SV Gosheim I, SV Egesheim, SV Kolbingen, SV Renquishausen, TSV Neuhausen; Gruppe B: SV Gosheim II, Hattinger SV, SV Zimmern, SV Deilingen, FC Göllsdorf; Gruppe C: SpVgg Aldingen, SV Villingendorf, SG Täbingen/Schömberg, TG Rottweil-Altstadt, FC Frittlingen; Gruppe D: TV Wehingen, SC Wellendingen, FSV Denkingen, FC Reichenbach und FV 08 Rottweil.

Am B-Juniorenturnier des SV Gosheim, das am 8. Januar von 9 bis circa 13.45 Uhr dauert, nehmen folgenden Mannschaften teil, Gruppe A: FV 08 Rottweil I, TSV Frommern I, SV Gosheim I, FC Frittlingen, SpVgg Trossingen; Gruppe B: SV Gosheim II, TSV Frommern II, FV 08 Rottweil II, SV Seedorf und SV Dotternhausen. (kb)