SV Bubsheim und SV Spaichingen scheitern im Viertelfinale

Die Mannschaft SV Wittendorf II hat überraschend das Vorrundenturnier um den Erdinger Meister-Cup 2018 in Gosheim gewonnen. Im Endspiel schlug der Kreisliga-B-Meister aus dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald den ebenfalls überraschend ins Finale gelangten Kreisliga-C-Meister SG FC Reutlingen Croatia (Bezirk Alb) mit 1:0 nach Verlängerung.

Als beste Mannschaft aus dem heimischen Bezirk Schwarzwald erreichte der SV Bubsheim (Meister Kreisliga A 2) den fünften Platz und verpasste damit um einen Rang den Einzug ins Finalturnier, das am Samstag, 23. Juni, in Frickenhausen ausgetragen wird.

Von den 20 qualifizierten Mannschaften erschien der TB Kirchentellinsfurt II (Meister Kreisliga B, Bezirk Alb) nicht, sodass deren Spiele jeweils mit 3:0-Toren und drei Punkten für die jeweiligen Gegner gewertet wurden.

In der Gruppe A setzte sich die TSG Wittershausen (Bezirk Nördlicher Schwarzwald, Kreisliga A-Meister) als Gruppensieger durch und erreichte das Achtelfinale, wie auch der heimische Bezirksliga-Meister VfL Mühlheim, der mit acht Punkten und 5:1-Toren die Vorrunde als Zweiter beendete. Allerdings traten die Donaustädter, infolge eines Mallorca-Aufenthalts des Meisters, doch sehr ersatzgeschwächt an.

In der Gruppe B ging der Sieg an die starke Mannschaft der SG FC Reutlingen Croatia. In der Gruppe C gelang beiden heimischen Bezirksvertretern der Sprung ins Achtelfinale. Der SV Winzeln (Meister Kreisliga A 1) gewann die Vorrundengruppe mit acht Punkten und 7:1-Toren und der SV Spaichingen (Meister Kreisliga C 3) schaffte als Dritter (sechs Punkte, 4:6-Tore) den Sprung in das Achtelfinale.

In der Gruppe D, in der drei Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald vertreten waren, schafften die SG Fridingen/Mühlheim (Meister Kreisliga B 2) als Zweiter (sieben Punkte, 2:1-Tore) und der SV Bubsheim (Meister Kreisliga A 2) als Vierter (fünf Punkte, 2:2-Tore) den Sprung unter die letzten 16 Mannschaften. Lediglich der FC Göllsdorf (Meister Kreisliga C 2) blieb als Gruppenletzter (ein Punkt, 1:4-Tore) auf der Strecke. Da aber die SG Fridingen/Mühlheim auf ihre Achtelfinalteilnahme verzichtete, rückte der FC Göllsdorf nach.

Mühlheim verliert im Achtelfinale

In den Achtelfinalspielen kam dann für den FC Göllsdorf (0:3 gegen den TSV Eningen/Achalm) und den VfL Mühlheim (0:1 gegen den späteren Sieger SV Wittendorf II) das vorzeitige Aus. Der SV Bubsheim erreichte durch einen 2:0-Sieg gegen Bezirkskonkurrent SV Winzeln ebenso das Viertelfinale, wie der SV Spaichingen, der sich gegen die SF Salzstetten II (Meister Kreisliga A, Nördlicher Schwarzwald) knapp mit 1:0 durchsetzte.

Im Viertelfinale schieden dann die beiden verbliebenen Bezirksvertreter aus. Dabei unterlag der SV Spaichingen der SG Ahldorf/Mühlen (Meister Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald) klar mit 0:3, während der SV Bubsheim zwar am Ende mächtig auf den Ausgleich drängte, aber schließlich dem SV Wittendorf II knapp mit 0:1 unterlag.

Die Plätze fünf bis acht (Trostrunde) wurden per Neunmeterschießen ermittelt. Hier setzte sich der SV Bubsheim durch und erreichte am Ende Platz fünf, während der SV Spaichingen mit Platz acht Vorlieb nehmen musste.

In den beiden Halbfinalspielen setzten sich der SV Wittendorf II (3:1 gegen den TSV Eningen/Achalm) und die SG FC Reutlingen Croatia (3:2 nach Neunmeterschießen gegen die SG Ahldorf-Mühlen) durch. Das Spiel um Platz drei war eine klare Angelegenheit für die SG Ahldorf/Mühlen, die den TSV Eningen/Achalm mit 3:1 besiegte.

Das Finale zwischen dem SV Wittendorf II und der SG FC Reutlingen Croatia war sehr umkämpft und endete 0:0. In der Verlängerung gelang dem SV Wittendorf II dann der entscheidende Treffer zum 1:0-Finalsieg.

Die vier Halbfinalisten erreichten das Finalturnier, das am 23. Juni in Frickenhausen ausgetragen wird.