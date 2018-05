Sternstunde der Chormusik

Das Jahreskonzert mit dem geheimnisvollen Motto „Sonne, Mond & …“ hat dem „Liederkranz“ Gosheim wieder ein volles Haus beschert. Er selber trat mit seinen drei Chorformationen Gemischter Chor, D’Tschäss-Schwoaba und Männerchor auf. Gastchöre waren der Kinderchor der Juraschule Gosheim, der Sängerkranz Rotenzimmern, die Criminal Harmonists Raithaslach sowie Vox Tuselinga Deißlingen.

Als Lieblinge des Abends singen sich die Grundschulkinder der Juraschule blitzschnell in die Herzen des applausfreudigen Publikums. Chorleiterin Anita Winz hält die 14 kleinen Sängerinnen und Sänger mit flotten Liedern und lustigen Gebärden an der langen Leine. Nach ein paar hübschen Soloeinlagen dürfen sie ihr Leib- und Magenlied „Superkalifragilistischexpialigorisch“ aus „Mary Poppins“ als Zugabe singen und überglücklich die Bühne der Jurahalle verlassen.

Nach so viel jugendlicher Begeisterung hat es der gemischte Chor aus Rotenzimmern, einem Ortsteil von Dietingen im Schlichemtal mit knapp 300 Einwohnern, nicht leicht, sich acappella zu präsentieren. Aber nach einer üppigen Einführung von Thomas Schneider und mit Siegbert Supper am Pult springt der Funke zu ihren vierstimmigen Liedern von Frieden, Urlaub und Abendstille über.

Die Criminal Harmonists aus Raithaslach bei Stockach, die vorher noch nie etwas von Gosheim gehört haben, fühlen sich auf der Bühne der Jurahalle sichtlich wohl. Weil sie nichts fürs Motto „Sonne&Mond“ dabeihaben, holen sie für ein paar Sekunden ihre Laternen raus, um sich dann den „Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen“ im Motto zu widmen, wie Dirigentin Elvira Jäger und Moderatorin Nicole Stocker humorvoll bemerken. Das junge Ensemble aus sechs Frauen und fünf Männern hat das Publikum sofort auf seiner Seite mit seinen putzmunteren A-cappella-Songs, die akkurat und stimmsicher rüberkommen. „Only You“ oder die nervige Parkplatzsuche im Hit „Mambo“ machen richtig Laune.

In Schwarz-Rot und ganz auf Englisch kommt das Jazz-Pop-Ensemble Vox Tuselinga Deißlingen daher. Sie beglücken die Herzen der Zuhörer mit Ohrwürmern wie „Mary Lou“, „Lollipop“ oder „Wonderful World“ – und scheren sich nicht um das Sonnen&Mond-Motto. „Wir haben mit unserer Dirigentin Mara Gherasim unsere eigene Sonne und mit unseren Chorsängern unsere Sterne mitgebracht“ verkündet der erste Vorsitzende Joachim Walter, der auch ein stimmgewaltiges Solo schmettert.

Chorleiterin Anita Winz hat ihre Sängerinnen und Sänger akribisch aufs Konzertmotto vorbereitet. Den Gemischten Chor bringt sie im Léharschen Walzertakt dazu, von „Gold und Silber“ zu schwärmen und lässt mit Ralph Siegel die Sonne ins Herz. D’Tschäss-Schwoaba punkten mit Evergreens wie „Moonlight Shadow“ oder „House of the Rising Sun“, um dann bei „Major Tom“ völlig losgelöst davon zu schweben. Jörg Sommer am Flügel und Thomas Villing am Schlagzeug verpassen ihnen nicht nur beim Fliegen den richtigen Drive und die Moderatorinnen Claudia Peter und Waltraud Hermle sorgen für die Infos.

Bevor der Männerchor den Schlusspunkt setzen darf, singen Anita Winz und Claudia Peter im Duett die Legende „Hijo de la Luna“ in einem Winz’schen Arrangement. Die 16 Männer trumpfen in ihrem Finale bei „La-le-lu“ und „Lady Sunshine“ mit schönem Chorklang auf. Mit einem Quodlibet aus zwei klassischen Volksliedern als Zugabe erntet der „Liederkranz Gosheim“ noch einmal seinen verdienten Applaus.