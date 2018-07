Sieben Schüler erhalten Ehrenpreise

Bei der Schlussfeier der Lembergschule ist es familiär zugegangen – ganz ohne geschliffene Reden und überschwängliche Auslobungen von Bestnoten.

In der Lembergschule spricht man sich für die individuelle Förderung der anvertrauten Menschen aus. So war auch die Schlussfeier kein spektakuläres, sondern eher ein familiäres Fest, das Kinder, Eltern und Lehrkräfte einander näher brachte. Schulleiterin Maria Luise Eberle ließ bei ihrem Willkommensgruß durchblicken, „wie es bei uns läuft, wie wir lernen“, und schwärmte von der „tollen Ausstattung der Lembergschule.“ Auch Bürgermeister und Gemeinderat seien an der Förderung, die hier geleistet werde, interessiert. Deshalb verfüge die Schule inzwischen über moderne Medien wie interaktive White Boards, so Eberle. Bürgermeister Bernd Haller sagte, der Schulträger statte alle seine Schulen aus, so gut es gehe. Der Lembergschule bestätigte er „gute Arbeit“.

Fotos bringen Publikum zum Schmunzeln

Der größte Teil der Feierlichkeiten bestand aus Präsentationen auf einer großen Bühnenleinwand. Die Klasse HS1 ließ die Zuschauer in Bild und Ton ihre Klassenfahrt nach Sonnenbühl-Erpfingen miterleben – mit Ausflügen in die Nebelhöhle, ins Ostereier-Museum, zur Sommerbobbahn, zum Schloss Lichtenstein und in den Kletterpark. Die Schüler der Klasse HS2 berichteten begeistert von Berlin, wo sie das Olympia-Stadion, die Gedenkstätte Sachsenhausen, den Reichstag oder das Brandenburger Tor besichtigt hätten. Mit originellen Bildern von „Madame Tussauds“, wo sich Lehrerinnen und Schüler mit Sportlegenden und politischen Größen ablichten ließen, brachten sie ihr Publikum zum Lachen. Der Förderverein hatte jede Klassenfahrt mit 100 Euro unterstützt. Die Vorsitzende des Fördervereins, Inge Moshashai, warb bei den Anwesenden mit „Schwein Rosa“ um neue Förder-Mitglieder.

Vier Abschlussschüler bekamen von Klassenlehrerin Carolin Burkhart ihre Zeugnisse ausgehändigt. Für jeden Schüler gab’s persönliche Worte samt Kurzfilm, in dem Mitschüler ihre Glückwünsche aussprachen. Drei der Abschlussschüler, Andranik Dilbaran, Markus Richter und Markus Lang, werden ein Berufsvorbereitungsjahr absolvieren, um sich für die Zukunft orientieren zu können. Vito Porcelli wird eine Ausbildung zum Maler und Lackierer machen.

Nach der Ausgabe der Preise blickten die Gäste in einer Präsentation von Noah Bartoscheck aufs Schuljahr 2017/18 zurück. Eberle bedankte sich bei Bürgermeister Haller, dem Gemeinderat und seinen Mitarbeitern, bei Wolfgang Winz und der Firma Thomas Weiss für die Praktikumsplätze, bei Christine Pile, Filiz Öztunc und allen mithelfenden Eltern.

Ein gemütliches Beisammensein mit Imbiss schloss sich an. Wer wollte, konnte in einem Experimentier-Labor Versuche machen.

Die Preisverleihung

Sieben Preise hat die Lembergschule zum Ende des Schuljahres verliehen:

Religionspreis: Christina Paul, Kreativpreis: Stefanie Lang, Sozialpreis: Julian Holbig, Praktikumspreis: Markus Binder, Chemiepreis: Jannis Emmenecker, Mutpreis: Semih Öztunc, Sportpreis: Dimitri Wirth.