Sechs Siege für Spaichingens Sportler

Prima Primstädter: Der TV Spaichingen hat die Mehrkampf-Kreismeisterschaften in Gosheim als erfolgreichste Mannschaft beendet. Die 23 Nachwuchsleichtathleten gewannen in sechs Wettbewerben und landeten insgesamt 13 Mal auf einem Podestplatz

Die gleiche Anzahl an Siegen bejubelte die LG Tuttlingen-Fridingen, die im Klassement mit zwölf Platzierungen Rang zwei belegte. Hinter der TG Schura (7), der TG Trossingen, dem TV Möhringen (je 6) landete Gastgeber TV Gosheim mit fünf Platzierungen auf dem sechsten Platz. Mit sechs Teilnehmern erreichten die Heuberger eine fast hundertprozentige Ausbeute.

Für das Ausrichten der Wettkämpfe gab es dann auch noch einmal eine Bestnote. „Das hat alles ganz toll geklappt. Die Wettkämpfe waren überpünktlich beendet. Es waren auch genügend Kampfrichter in der Halle. Ein großes Lob für den TV Gosheim“, sagte Helga Koch, Sportwartin beim Leichtathletik-Kreis Tuttlingen und Abteilungsleiterin bei der TG Trossingen. Auch Klaus Alber, Vorsitzender des TV Gosheim, freute sich über die gelungene Veranstaltung im Jahr des 125-jährigen Bestehens seines Vereins. „Es waren alle zufrieden. Allen Kindern hat es Spaß gemacht. Vor allem bei der Siegerehrung.“

Trossingens Hollmann hätte auch bei zwei Jahre Älteren gejubelt

In sportlicher Hinsicht stach einmal mehr Moritz Eisold hervor. Der Athlet der LG Tuttlingen-Fridingen gewann in der Klasse M 14 den Vierkampf. In den Disziplinen Pendellauf über 60 Meter, Standweitsprung, Kugelstoßen und Hochsprung sammelte er 2040 Punkte und erreichte damit den höchsten Wert an diesem Tag. Vor allem seine Leistungen im Kugelstoßen (10,77 Meter) und im Hochsprung (1,64 Meter) hob Koch hervor.

In Eisolds Klasse hätte auch Michael Hollmann von der TG Trossingen schon mitmachen können. Der Nachwuchssportler aus der Musikstadt gewann mit 1366 Punkten den Wettkampf der M 12. Die Punktzahl hätte auch bei den zwei Jahre älteren Sportlern für den Silberrang gereicht. „Für einen Elfjährigen ist das mehr als in Ordnung“, lobte Koch. Nur sieben Zähler fehlten Vereinskamerad Jan Schneider (1214 Punkte), um in der Klasse M 13 den Spaichinger Tom Conzelmann (1221) von Platz eins zu verdrängen. Den knappsten Abstand gab es in der M 11. Hinter Sieger Jonas Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen/1212) verwies Aike Killi (TG Trossingen/1082) TVS-Starter Leo Rehhorn (1080) mit zwei Zählern auf den Bronze-Rang.

Dreifachsiege für Möhringen und Tuttlingen-Fridingen

Einen Dreifacherfolg feierte die LG Tuttlingen-Fridingen bei den Mädchen unter 14 Jahren. Flora Ames (1807) sicherte sich vor Hannah Schneider (1748) und Annika Vogt (1695) den ersten Platz. Auch bei den unter elfjährigen blieb ein Verein bei der Siegerehrung unter sich. Katharina Abt (1073), Maren Föllmer (1019) und Lina Haussmann (1004) vom TV Möhringen gewannen den Dreikampf (60 Meter Pendellauf, Standweitsprung, Medizinballstoß). Dies, so Trainerin Antje Schulz, sei schon ein „gewohnt starker“ Auftritt gewesen. Mit 3096 Punkten sicherten sich die Möhringer Sportlerinnen auch den ersten Platz in der Teamwertung. „Das ist wirklich ein guter Jahrgang“, meinte Möhringens Trainerin.

Als Siegerin ging Emma Schulz aus dem Vierkampf der W12 bei 8 Teilnehmerinnen hervor. Sie erzielte 1414 Punkte und landete vor Yooyen Gam (LG Tuttlingen-Fridingen/1383) und Vereinskameradin Letizia von Au (1279), die wie Schulz meinte, ebenfalls überzeugte.

Für die weiteren Möhringer Starter Luisa Weißgraf, Johannes Honer und Yannis Glökler war es der erste Wettkampf dieser Art. „Als unsere Jüngsten konnten sie erste Erfahrungen sammeln“, sagte Schulz. Weißgraf holte als einzige ihrer Altersklasse W 07 464 Punkte und durfte stolz ihre Urkunde in Empfang nehmen. Mit dem fünften und sechsten Platz platzierten sich Yannis Glökler (576 Punkte) und Johannes Honer (565) im 12er-Feld der M 08 im vorderen Bereich. Für einen „kleinen Verein“ wie Möhringen sei das Abschneiden bei den Mehrkampfmeisterschaften ein großer Erfolg, sagte TVM-Trainer Schulz.

Doppelsiege gab es für Kim Ackermann (1554) und Ann-Kathrin Scheffold (1493/beide TV Spaichingen) in der W 15, für Eva (965) und Maren Eichelhardt (922) von der LG Tuttlingen-Fridingen in der W 10 und für Sarah-Marie Gomes da Silva (825) und Tabea Schröder (757) von der TG Schura in der W08. Vereinskameradin Tabea Attermeyer komplettierte bei den unter achtjährigen das gute Abschneiden der TG, landete mit 616 Punkten auf dem vierten Platz hinter Amélie Hohner (661/TV Spaichingen).

Mit 92 Teilnehmern waren die Mehrkampf-Hallenkreismeisterschaften gut besucht, sagte Koch. Vor allem im Bereich der unter zehnjährigen sei die Teilnehmerzahl ganz ordentlich gewesen“, sagte die Sportwartin des Leichtathletikkreises. In den Altersklassen U14 bis U16 nahmen nur noch wenig Sportler teil. Dies, so Koch, könnte auch daran gelegen haben, dass die Kinder wegen anderen Veranstaltungen mit der Schule nicht vor Ort waren.