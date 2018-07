Schüler erhalten viele Preise und Belobungen

Zahlreiche Preise und Belobungen sind zum Ende des Schuljahres 2017/18 am Gymnasium Gosheim-Wehingen vergeben worden. Einen Preis erhalten laut Pressemitteilung die Schüler bei einem Notenschnitt bis 1,7 in den Klassen 5 und 6; bis 1,8 in den Klassen 7 und 8 und bis 1,9 in den Klassen 9 und 10. Belobungen bekommen die Schüler bei einem Notenschnitt bis 2,1 in den Klassen 5 und 6; bis 2,2 in den Klassen 7 und 8, und bis 2,3 in den Klassen 9 und 10.

Klasse 5 a: Preise: Emma Fleig, Tom Hermle, Sara Maier, Hanna Moser, Nico Moser; Belobungen: Luis Befurt, Jannis Bober, Luis Hauser, Elias Hugger, Amelie Köchling, Marcel Lier, Alex Nemjaschew, Esin Seyhan, Julian Weinmann.

Klasse 5 b: Preise: Jannik Bregenzer, Lara Cvetkovic, Thomas Gentner, Lea Häring, Annika Lehr, Silas Mattes, Valerija Morlang, Noah Schmidt, Ellen Specker, Lina Volkwein; Belobungen: Melissa Engel, Sina Frech, Jannik Marquart, Annsophie Stern.

Klasse 6 a: Preise: Lena Gretz; Belobungen: Georg Braunschweiger, Luca Brischetta, Helen Hamma, Lena Hauser, India Merkt, Vincent Palumbo, Fabio-Leon Schwörer, Sophia Zimmerer.

Klasse 6 b: Preise: Maren Mattes, Mia Mattes; Belobungen: Julian Frey, Katharina Hermle, Johannes Kreuzberger, Lucas Lessing, Lukas Mayer, Selina Preuß, Lorena Stehle, Adriana Zepf.

Klasse 7a: Preise: Nele Edler, Victoria Golubnitschi, Jan Hafen, Alina Hettinger, Loreen Mayer, Ksenija Zoric; Belobungen: Kristina Dippel, Emely Hermle, Jonas Preuß.

Klasse 7 b: Preise: David Albach, Jonas Häring, Megan Linse, David Mattes, Felix Mattes, Sarah Mulfinger, Victoria Ohlhauser, Julia Rehlinger, Jonah Riedlinger, Noah Wäschle; Belobungen: Sina Labowski, Solita Lam, Nelly Stadel.

Klasse 7 c: Preise: Felix Fleig, Selina Leibold, Maike Marquart, Monja Mauthe, Joana Schätzle; Belobungen: Hannes Köchling, Lisa Morlang.

Klasse 8 a: Preise: Dana Birkle, Aileen Düren, Moritz Fleig, Sina Fleig, Sharon Thaller; Belobungen: Evelyn Beck, Vanessa Engel, Jasmin Fehrenbach, Levin Villing.

Klasse 8 b: Preise: Marie Raiser, Dana Volkwein, Celina Widmann; Belobungen: Steven Faininger, Lisa Grünwald, Marie Haas, Cora Kirschner, Cora Moser, Lena Stier, Jana Tomaschett.

Klasse 8 c: Preise: Carina Deines, Dominik Hafner, Julia Jöll, Sarah Kleiner, Lisa Mayer; Belobungen: Cátálina Busuioc, Michelle Tantarean, Joana-Maria Valender.

Klasse 9 a: Preise: Nina Dettinger, Laura Flad, Roman Hass, Maike Hermle, Selina Huber, Cedric Mattes, Karla-Elena Munteanu, Marius Stehle, Anastasija Zoric; Belobungen: Lea Grewin, Jonas Mayer.

Klasse 9 b: Belobungen: Magnus Dreher, Katharina Reichegger, Cassidy Resnik, Isabelle Schanz, Antonia Stern.

Klasse 9 c: Preise: Nick Bühler, Lee-Anne Faininger, Daria Hamma, Sophia Mattes, Sven Mauthe, Jasmin Penz, Eric Sauter, Alena Stier, Anna Stöhr; Belobungen: Michaela Hummel, Tobias Moser, Luis Villing, Sophia Villing.

Klasse 10 a: Preise: Julia Frank, Simon Ganter, Jessica Kleiner, Tom Mattes, Selina Mayer, Rebecca Moser, Lara Speck, Dominik Weber, Tabea Zepf; Belobungen: Leon Speck, Celine Weber.

Klasse 10 b: Preise: Lorena Keul, Alina Kofink, Sarah Neumann, Marco Tang, Anja Voß, Jana Wuhrer; Belobungen: Kerem Demir, Martin Geisel, Kelly Grünwald, Lisa-Marie Hermann, Jessica Jöll, Justin King, Joy Mauthe, Nicole Schneider, Evelin Stadel, Tim Stierle.

Einen Sonderpreis für Mitwirkung bei der Pressearbeit erhalten Selina Huber und Lea Maier.