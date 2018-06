Offenbar mit einem Druckluftnagler misshandelt hat ein unbekannter Tierquäler in Leidringen einen jungen Kater. Dieser überlebte die brutale Attacke wie durch ein Wunder. Tierarzt und Halter sind entsetzt.

Der kleine „Monti“ war bis zu diesem Vorfall ein verspielter und zutraulicher Kater, der gern draußen rumtollte und sich nicht einsperren ließ, erzählt sein Frauchen. Bis er vor etwa zwei Wochen spurlos verschwunden war. Nach einigen Tagen tauchte er dann spätabends auf, völlig abgemagert und verstört. Als sie ihren kleinen Streuner gestreichelt habe, sei ihr etwas Hartes an seinem Bauch aufgefallen. Sie habe daran gezogen. Heraus kam ein Nagel, der wohl unter der Haut des Tieres gesteckt hatte. „Monti“ habe dann gefressen und sei eingeschlafen.

Tierarzt traute seinen Augen nicht

Am nächsten Morgen, als sie den Kater bei Tageslicht gefüttert habe, sei ihr dann aufgefallen, dass auch an der Nase etwas nicht stimmte. „Ich habe die Eisenplatte gesehen und bin sofort zum Tierarzt gefahren“, schildert die Leidringerin ihr Entsetzen.

Auch der behandelte Tierarzt traute seinen Augen nicht, als er die Verletzung sah. Vorsichtig zog er den Nagel heraus. „Es blutete stark, aber das tapfere Kerlchen hatte unglaubliches Glück und ist jetzt auf dem Weg der Besserung“, sagt der Mediziner, der dieser Brutalität fassungslos gegenüber steht. Für den Tierarzt besteht kein Zweifel, dass der Eisenstift mit einem sogenannten Druckluftnagler in den Kopf, sprich die Nase, des Tiers getrieben worden ist. Er habe sich in einer Eisenwarenhandlung über die Funktion dieses Handwerksgeräts informiert, weil er es bislang nicht kannte.

Katzenhalter sollen gewarnt sein

Der kleine Kater muss seinem Peiniger sehr nahe gekommen sein. „Wahrscheinlich war er irgendwo eingesperrt“, vermutet seine Halterin. Der Tierarzt will die Sache nicht auf sich beruhen lassen „weil ich so etwas noch nie gesehen habe“ und hat das Veterinäramt informiert, das den Vorfall angezeigt hat. Die Tierhalter wiederum haben auch Ortsvorsteher Horst Lehmann über die Tierquälerei informiert und hoffen, dass vielleicht jemand was gesehen hat. Weil sie auch andere Katzenfreunde warnen wollen. Zudem können sie es immer noch nicht fassen, dass ein Mitbürger zu so einer widerlichen Tat fähig ist.