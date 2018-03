Reinhold Schuler wird Ehrensänger

Viele hochkarätige Ehrungen und ein überaus reges Vereinsleben zeichnen den „Liederkranz“ Gosheim aus. Die Begeisterung für ihren Gesangverein schlägt sich auch im fleißigen Probenbesuch nieder: Eine große Anzahl von Sängerinnen und Sängern haben in den drei Chorformationen Gemischter Chor, Männerchor und D’Tschäss-Schwoaba nie oder höchstens ein- oder zweimal gefehlt.

Der umfangreiche Ehrungsreigen bildete quasi das große Finale der Versammlung. „Zum Kampf der Wagen und Gesänge“ – mit Betonung auf „Gesänge“ – rezitierte Reinhold Schuler aus Schillers Ballade „Die Kraniche des Ibykus“, um anzudeuten, dass er selbst jetzt in den Olymp (mit Verweis auf die Olympischen Spiele) aufsteige: Er wurde nämlich nach 30 aktiven Sängerjahren zum Ehrensänger ernannt. Für 40 Jahre aktives Singen wurden Claudia Peter, Walter Weiss und Anita Winz geehrt. Dann gab’s noch sechs Ehrungen für passive Mitgliedschaft: Für 60 Jahre Agathe Aiple, für 50 Jahre Horst Basin, Werner Dieterle, Horst Maute, Siegbert Schnitzer und Hermann Weber.

Zuvor hatte Schriftführerin Heidi Schön in der Jahreshauptversammlung in der „Krone“ das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren lassen. Wie jedes Jahr richtete der Liederkranz am Rosenmontag den Kinderball aus und nahm beim Großen Umzug als Kreuzfahrt-Touristengruppe teil. Auch die jährliche Skiausfahrt nach Mellau zum Didamskopf fand regen Zuspruch.

Zur musikalischen Konzert-Kreuzfahrt auf der „Anita“ lockte der Chor mit Chorleiterin Anita Winz wieder zahlreiche Gäste in die Halle. Weitere Chorauftritte gab’s in Aistaig, beim Goldenen Priesterjubiläum von Pater Ludwig Hauser, beim traditionellen „Ständle-Singen“ für Jubilare, im Festgottesdienst beim 50er-Fest, als Mitwirkende bei der „Oldie-Nacht“ der (Wo)Menvoices, beim Herbst- und Weinfest des Gesangvereins „Frohsinn“ Böhringen und bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag sowie einer Feier für die verstorbenen Mitglieder des Vereins.

Aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz: Das Grillfest auf Paul Zisterers Ranch, die „Radtour für die Daheimgebliebenen“, das Herbstfest zusammen mit dem Skichor und dem Akkordeonspielring als Gästen und der Vereinsausflug in den Schwarzwald, den die diesjährigen Geburtstagsjubilare als Jubilars-Ausflug gestiftet hatten. Mit einer vereinsinternen Weihnachtsfeier sowie der „Wanderung zwischen den Jahren“ ging ein randvoller Terminkalender zu Ende. Und gleich zu Beginn des neuen Jahres wurde fürs 90-jährige Bestehen der Gosheimer Narrenzunft noch kräftig „geschupfnudelt“.

Der „Liederkranz“ Gosheim hat 121 Mitglieder. 19 Frauen und 21 Männer singen in den verschiedenen Chorformationen. Geprobt hat der Gemischte Chor 33 mal, der Männerchor 13 mal und die D’Tschäss-Schwoaba 23 mal.

Dank zahlreicher Spenden und Veranstaltungen konnte Rita Hauser einen positiven Kassenstand verkünden. Bürgermeister Bernd Haller bedankte sich für das „gute Miteinander“. „Ein Anruf genügt, und es funktioniert“, lobte er den Verein.

Konzert mit Kinderchor

Chorleiterin Anita Winz betonte in ihrem „Wort zum Singen“, dass im Gesangverein zwar das Singen das Allerwichtigste sei, das Gesellige aber unbedingt dazu gehöre. Für den 5. Mai 2018 hat sie ein Konzert unter dem Motto „Sonne, Mond …“ geplant, an dem auch der Kinderchor der Juraschule wieder mitmischen wird. Und bereits jetzt schon lädt sie zum Weihnachts-Kirchenkonzert am 22. Dezember 2018 ein.

Bei den Wahlen wurden die bewährten Funktionäre bestätigt: als erster Vorsitzender Reinhold Schuler, als Schriftführerin Heidi Schön, als Notenwartin Karin Putz, als Ausschussmitglieder Marianne Albrecht und Alwin Zisterer. Andreas Montalbano wurde für Karl Leibinger in den Ausschuss gewählt.