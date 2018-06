Obst- und Gartenbauverein feiert sein 75-jähriges Bestehen

Wer am Sonntag durch die 750-Seelen-Gemeinde gefahren ist, staunte nicht schlecht über die vielen Leute in den Straßen und Gassen. Zahllose Autos säumten die Straßen und in Mahlstetten pulsierte ein Leben, wie man es in Orten von der Größe selten vorfindet. Der Grund war das Jubiläumsfest des Obst- und Gartenbauvereins. Vor 75 Jahren wurde der Verein gegründet und zählt im Moment sicher mit zu einem der „jüngsten“ Obst- und Gartenbauvereine der Gegend.

Zwölf Gärten hatten ihre Pforten geöffnet und Rückmeldungen einiger Gartenbesitzer zufolge wurden während des Tages weit über 300 Gäste begrüßt. Bei „Sekt und Selters“ strömten die Besucher von nah und fern durch die Gärten und die Gastgeber übertrafen sich gegenseitig. Nicht nur mit außergewöhnlichen Gärten, sondern auch mit dem, was die Gartenbesitzer den Passanten an Häppchen und Getränken reichten.

Bereits beim sehr gut besuchten Festgottesdienst im Freien war Petrus dem Verein wohlgesonnen. Dank Pfarrer Johannes Amann, der wie immer individuell und stimmig zelebrierte, wurde ein festlicher Beginn geschaffen. Die lebendige musikalische Umrahmung übernahm eine eigens gegründete Musikgruppe mit kleinen und großen Vereinsmitgliedern. Die Jüngsten spielten die Lesungsgeschichte „was Pflanzen alles brauchen“. Nach den Dank- und Grußworten von Patricia Will folgten anerkennende Worte sowie Übergabe eines Präsents von Pfarrer Johannes Amann, Bürgermeister Helmut Götz, dem LOGL-Vertreter Hans Weber und Alfred Schaz vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine.

Danach ging’s zum Mittagessen, das von „Gerry“ und der Muckenspritzerzunft serviert wurde. Bereits hier sprengte die Besucherzahl zum ersten Mal jede Erwartung der Vereinsmitglieder, und der Besucherstrom riss während des Tages kaum ab. Marktstände um die Halle mit „Allerlei aus Wald und Flur“ zogen viele Besucher an, und so mancher konnte kaum tragen, was er erworben hatte. Eine besondere Attraktion waren neben Kerzen, duftenden Kräutern und Kunstwerken aus Zement die Wildhäppchen, die frisch vom Grill gereicht wurden.

Eine Fotoserie aus 75 Jahren Vereinsleben schmückte das Foyer und in der Halle selber zierten die einfallsreichen Fasnetgewänder des Vereins die Wände. Anhand kleiner Fotomotive sollten die Kinder die Gärten erkunden und die Gartennummern in eine Liste eintragen. Diese Gartenrallye, ursprünglich für die Jüngsten ausgearbeitet, wurde zum Magnet für Groß und Klein. Überall wurden sie gesichtet, Zettel und Kugelschreiber in den Händen der Besucher.

Wieder einmal bewies das Dorf, wie großartig der Zusammenhalt in Mahlstetten ist. Mitglieder des Sportvereins bauten Bühne, Stühle und Tische auf und der Narrenverein übernahm die Bewirtung. Viele örtliche Vereine ließen ein Präsent übermitteln und der ein oder andere Vereinsvertreter zählte zu den Besuchern.