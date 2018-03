Musiker hoffen auf Lösung für Probelokal

Nach einem mit Aktivitäten vollgestopften Jahr macht der Musikverein Gosheim mit demselben Schwung in 2018 weiter: Schon heute sind die Frauen und Männer um ihren quirligen Dirigenten Kletus Cologna als Gastkapelle in Zimmern – und da gibt’s noch einmal die größte Katastrophe der Schifffahrt aller Zeiten in musikalischem Gewand mit „Titanic“.

Bei der Jahreshauptversammlung in der „Krone“ begrüßte das Orchester seine Mitglieder und Gäste musikalisch mit dem „Schwabengruß“ des Tuttlinger Komponisten Gustav Lotterer. Zur Totenehrung für die verstorbenen Ehrenmitglieder Ewald Zisterer, Hanskurt Schnitzer und Peter Glaser erklang „Näher mein Gott zu Dir“.

Schriftführer Moritz Weber listete in seinem Rückblick alle Ereignisse auf, die den Verein das Jahr über in Atem gehalten hatten – vor allem das dreitägige Sommerfest mit Gastkapellen und dem Höhepunkt „Gosheim rockt“, das Jahreskonzert, die vielen Einsätze beim großen Narrentreffen anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Narrenzunft Gosheim sowie die Musiker-Fasnet unter dem Thema „Bürgermeisterwahl“.

Uli Keuler kommt am 14. April

Auch im angelaufenen Vereinsjahr steht wieder Großes an mit dem Auftritt von Uli Keuler am 14. April, der Teilnahme am Straßenfest mit einer Festlaube, dem Bezirksmusikfest in Sautens/Tirol, zu dem 67 Gosheimer Musikanten mitfahren wollen, und natürlich der Bürgermeisterwahl am 21. Oktober beziehungsweise am 11. November.

Die Vereinskasse ist bei Wolfgang Hauser in guten Händen. Das bestätigten die Prüfer Karl Alber und Thomas Weber. Allerdings stellte der Vorsitzende Bruno Weber fest, dass ohne Spenden und ohne den Erlös aus der jährlichen Schrottsammlung der Verein keinen Gewinn mehr machen könnte. Weber freute sich über das deutliche Plus in der Kasse und dass der Verein nicht wie 2016, seinem ersten Jahr als Musikerchef, „Miese gemacht“ habe.

Kletus Cologna lobte seine Musiker: „Wir sind ein großes Stück weitergekommen“, ermahnte sie aber gleichzeitig, die extra angesetzten Registerproben regelmäßig zu besuchen.

„Wären immer alle gekommen, dann hätte die Konzertvorbereitung stressfreier verlaufen können“, meinte er – aber immer mit dem ihm eigenen Charme und ein bisschen Schalk im Nacken. Schließlich wolle er seinen „Job gut machen“.

An Bürgermeister Bernd Haller gerichtet, drängte er nach einer guten Lösung für das Probelokal im Vereinsheim. Ein paar Bühnenelemente für die Festhalle wünsche er sich auch noch. Musikerchef Weber unterstrich Colognas Wunschliste mit eigenen Worten. Haller lobte einmal mehr den Musikverein als „tragende Säule“ und „Aushängeschild“ der Gemeinde und versprach mit der Umstrukturierung des Vereinsheims „eine gute Lösung für alle Vereins“.

Wahlen

In ihren Ämtern bestätigt wurden Bruno Weber als erster Vorsitzender, Moritz Weber als Schriftführer, als Beisitzer Fabian Aiple, Anton Alber, Tobias Alber, Helmut Hermle und Anne Klein. Veronika Hermle-Wehl ist neue Beisitzerin für Steffen Hauser. Kassenprüfer bleiben Karl Alber und Thomas Weber.

Für 25-jährige fördernde passive Mitgliedschaft ehrte Bruno Weber Daniela Albrecht-Klette, Stefan Funke und Gerhard Schmidberger. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden nach 40 Jahren passiver Mitgliedschaft Hermann Weiss und Alwin Zisterer.

Für vorbildlichen Probenbesuch erhielten elf Musikanten einen Gutschein: Nie gefehlt hat Rita Alber, einmal gefehlt haben Eugen Hengstler und Karl-Heinz Klein; zweimal gefehlt haben Wolfgang Hauser und Herbert Weber und drei Fehlproben verzeichnen Sabine Alber, Anton Alber, Karl Alber, Michael Stier, Marius Weber und Markus Weber. (