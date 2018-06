Maroder Zaun um Gosheimer Sportplatz kommt weg

Der Sportplatz ist saniert. Zurzeit wird er kräftig bewässert, damit das Gras dicht wachsen soll – bespielbar ist er noch nicht. Beschlossen ist, dass wegen der Fußgängerampel in Höhe des Gebäudes des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg im Weiher 1 der Zaun am Sportplatz „nach hinten“ versetzt werden muss. Beschlossene Sache ist auch, dass die Gemeinde das Material für den neuen Zaun stellt und der Sportverein Gosheim die Montagearbeiten in Eigenleistung übernimmt.

Bei der technischen Erhebung für den Zaunbedarf hat sich herausgestellt, dass die Zaunanlage nicht nur im vorgesehenen Bereich zwischen Eingangstor und Geräteschuppen entlang der Straßen „Im Weiher“ und „Sturmbühl“ erneuerungsbedürftig ist. Auch im weiteren Verlauf parallel zur Straße „Sturmbühl“ sowie an der Nordseite des Sportplatzes bis zum Anschluss an den neuen Zaun der „Kampfbahn“ ist die Umzäunung marode und beschädigt. Teilweise sind die alten Zäune noch mit Stacheldraht als Übersteigschutz gesichert. Also wird in Absprache mit dem Sportverein die gesamte Einfriedung erneuert. Die Gemeinde stellt das Zaunmaterial; der Sportverein erstellt den neuen Zaun.

Das günstigste von sechs Angeboten kommt von der Firma Draht-Mayr GmbH aus Walldorf. Sie wird den Zaun für insgesamt 8990 Euro liefern.

Karl Hermle vom Gosheimer Planungsbüro hatte die Angebote eingeholt. Er zerstreute auch die Bedenken einiger Räte, dass die Mitglieder des Sportvereins den Zaun eventuell nicht stabil genug montieren würden. Gemeinderat und SVG-Ausschussmitglied Ignaz Mayer verwarf die Bedenken ebenfalls. Die Zaunbauer würden bei ihren Eigenleistungen „fachmännisch begleitet“. „Wir kriegen eine auf Jahre sichere Umzäunung“, versicherte auch Bürgermeister Bernd Haller.

Nachdem in 2016 die Verluste im Gosheimer Wassernetz vom Höchststand im Jahr 2013 mit 34,2 Prozent auf 17,8 Prozent zurückgegangen waren, zeigt sich in der Aufstellung von 2017 wieder ein Anstieg des Wasserverlustes auf 19,7 Prozent. Die Erklärung, das liege an der Sportplatzbewässerung, ließ Ignaz Mayer nicht gelten. Letztes Jahr sei der Platz im Bau gewesen und überhaupt nicht bewässert worden, bemerkte er.

Der Bau des Spielplatzes unter dem Lemberg wird Ende Juni in Angriff genommen. Die Bäume vor der Aussichtsplattform an der Kapelle im Längenberg werden im Herbst ausgelichtet.