Am Donnerstagabend haben in der Hauptstraße in Gosheim drei Mülltonnen gebrannt. Gegen 22.10 Uhr hörte ein Anwohner plötzlich einen Knall wie von einem Feuerwerkskörper. Als er aus dem Fenster schaute, sah er im Hinterhof einer Gaststätte drei Mülltonnen brennen. Die sofort verständigte Feuerwehr Gosheim löschte die brennenden Behälter. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Gebäude oder umstehende Fahrzeuge blieben unbeschädigt.