Männer überfallen Pizza-Boten

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, in Gosheim einen 65-jährigen Mitarbeiter eines Pizza-Services überfallen. Der Mann war laut Polizei nach einem entsprechenden Anruf zunächst von einem der Täter beim Sportplatz abgepasst worden. Der Unbekannte setzte sich in sein Fahrzeug und lotste ihn in die Straße Am Sturmbühl/Hinterhaldenbach. Dort wartete ein zweiter Täter. Als der 65-Jährige die Warmhaltebox aus dem Kofferraum holen wollte, sprühte ihm der zweite Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend wurde das Opfer noch geschlagen und getreten.

Zwar gelang dem Mann nach kurzer Zeit die Flucht, sein Geschäftsgeldbeutel mit einem ansehnlichen Bargeldbetrag fiel den Tätern indes in die Hände. Auch die schwarze Warmhaltebox aus Styropor ist verschwunden. Das Opfer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der erste Täter wird als circa 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, schlank, mit heller Hautfarbe, gutes Deutsch sprechend mit aufgesetztem Base-Cap beschrieben. Der zweite war deutlich größer, circa 190 Zentimeter und muskulös. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tuttlingen, Telefon 07461/941-0. (pz)