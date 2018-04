„Landesschau Mobil“ kommt nach Gosheim: Die Dreharbeiten mit „Landeschau Mobil“-Reporterin Aita Koha finden im Juni 2018 statt. Dabei macht sich das Team auf Spurensuche nach interessanten Menschen und besonderen Orten. „Landesschau Mobil“-Reporter Michael Kost ist auch als Landesschau-Wetterreporter viel unterwegs und hatte Gosheim bereits vor zwei bis drei Jahren entdeckt und als „Landesschau Mobil“-Station auf der Karte eingekreist. In diesem Jahr ist es soweit und „Landesschau Mobil“-Reporterin Aita Koha wird voraussichtlich in der KW 24 für Dreharbeiten nach Gosheim kommen. Die Reportage stellt den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern vor, was das Leben in der Gemeinde im Landkreis Tuttlingen auszeichnet. Die Redaktion nimmt noch Anregungen entgegen, welche Persönlichkeiten und Geschichten aus Gosheim für die Sendung interessant sein könnten. Die Redaktion sucht nach Menschen mit bewegenden, skurrilen und spannenden (Lebens-)Geschichten oder Interessen. Ein entsprechendes Kontaktformular befindet sich unter swr.de/landesschau-bw.

Sendungen: „Landesschau Baden-Württemberg: Landesschau Mobil Gosheim“ von Montag, 9., bis Freitag, 13. Juli, als tägliche Rubrik in „Landesschau Baden-Württemberg“ von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen und am Samstag, 14. Juli, von 18.15 bis 18.45 Uhr als Reportage.