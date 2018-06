Jugendblasorchester des Landes spielt in Gosheim

Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg ist am Samstag, 1. Juni, zu Gast in Gosheim. Die Musiker geben ab 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gosheim ein Benefizkonzert.

Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg ist eines der Auswahlorchester unter der Trägerschaft des Landesmusikrates Baden-Württemberg. Seit seiner Gründung im Jahr 1983 bietet das Jugendorchester besonders begabten jungen Bläsern die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren und anspruchsvolle Originalliteratur auf höchstem Niveau zu erarbeiten.

Das Orchester besteht aus 45 jungen Musikern im Alter von zwölf bis 21 Jahren. Zahlreiche Mitglieder sind Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Ständiger künstlerischer Leiter ist Felix Hauswirth.

Das Orchester trifft sich drei Mal im Jahr in den Schulferien, um die Programme für die Konzerte zu erarbeiten. In der Woche vor Pfingsten probt das Orchester in der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg im ehemaligen Kloster Ochsenhausen. Diese Arbeitsphase dient zur Vorbereitung zur Konzertreise, die das Orchester Ende August nach Slowenien führen wird.

Abschluss der Arbeitsphase wird das Benefizkonzert in der Katholischen Kirche in Gosheim.