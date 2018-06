Jugend ist gefordert, „dass in Europa weiter Frieden herrscht“

„Die Vergangenheit zu kennen, hilft“ – unter diesem Leitsatz haben Zeitzeugen und deren Nachkommen der Opfer aus den Konzentrationslagern Schömberg, Schörzingen und Dautmergen gedacht.

Das Mahnmal Eckerwald ist auch 71 Jahre nach der Befreiung der Zwangsarbeitslager des Unternehmens „Wüste“ ein wichtiger Ort für Überlebende und deren Angehörige. Auf dem Gelände war 1944 die Schieferölproduktionsstätte „Wüste 10“ errichtet. „Vernichtung durch Arbeit“ hieß der Leitsatz, der den schrecklichen Alltag der Häftlinge bestimmte.

Gäste aus Polen, Luxemburg, Frankreich und Kanada reisten zur Gedenkfeier der Initiative Eckerwald in der Kapelle des KZ-Friedhofs Schörzingen an. Die Gedenkfeier wurde dreisprachig abgehalten – auf Deutsch, Französisch und Polnisch. Sibylle Thelen von der Landeszentrale für politische Bildung betonte, dass es wichtig sei, auch 71 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Verbrechen der NS-Diktatur zu erinnern, um für die Zukunft zu lernen. „Die Vergangenheit muss uns Mahnung sein, unsere politische, kulturelle und geschichtliche Gegenwart so zu gestalten, dass sich solch Schreckliches nicht mehr wiederholt“, mahnte sie.

Der Zeitzeuge und ehemalige KZ-Häftling Jacek Zieliniewitz aus Polen war mit 14 Jahren von Warschau ins KZ Dautmergen gebracht worden. Er überlebte das Arbeitslager und den Todesmarsch nach der Befreiung. In seiner Rede mahnte er, dass die Jugend sich dafür einsetzen möge, dass in Europa auch weiterhin Frieden herrscht. Ehemalige Häftlinge des KZ Schömberg hatten in der vergangenen Woche von ihren Erfahrungen vor Schulklassen in Rottweil, Trossingen und Wehingen berichtet.

Schüler des Rottweiler Albertus-Magnus-Gymnasiums erzählten szenisch die Geschichte von Eugenius Stabrowski. Seine Familie versteckte in Warschau einen jüdischen Freund. Dafür wurde er im KZ in Dautmergen von den Nationalsozialisten bestraft. Er ist einer der neun noch lebenden Zeitzeugen des Unternehmens „Wüste“. Helena Johanna De Vries-Renwick war aus Kanada an den Ort gekommen, an dem ihr Großvater im KZ gestorben war. Sie sprach stellvertretend für ihre Mutter Lidy Fontaine. Ein Gottesdienst fand in der Kapelle des KZ-Friedhofs Schörzingen statt, in dem der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht wurde. Tags drauf folgten ein Empfang der Stadt Rottweil für die überlebenden KZ-Häftlinge und deren Angehörige sowie eine Gedenkstunde auf dem KZ-Friedhof Schömberg. (sbo)