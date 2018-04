Im eigenen Firmengebäude angekommen

Der vergangene Samstag ist im Rahmen der dreitägigen Hausmesse, die am Donnerstag begann, ein echter Freudentag für die Familie Bader und ihre Firma HBi Robotics gewesen: Im eigenen Firmengebäude und in neugestalteten, großzügigen Räumlichkeiten kommt das Unternehmen jetzt richtig groß raus. Die Einweihungsfeierlichkeiten mit einem „Tag der offenen Tür“ lockten eine Menge Freunde, Geschäftspartner und eine gute Portion Neugierige in die Heerwasenstraße 25. Dort im ehemaligen Gebäude der Firma Alfons Weiß, in dem ab 1988 die Firma Eaton, 1997 dann Siebe und Robertshaw produzierten, haben sich Tanja und Harald Bader mit ihrer Firma HBi Robotics niedergelassen.

Rund 100 Gäste lauschten den Worten von Firmenchef Harald Bader, als er den Werdegang seiner Firma Revue passieren ließ. 15 Jahre seien seit Gründung der HBi Robotics GmbH ins Land gegangen. Wie viele große Dinge habe alles ganz klein angefangen. „In unserer Garage in der Königsheimer Straße haben wir die erste Roboterzelle gebaut. Dynacast in Hüfingen war unser erster Kunde.“ Dort hätten sie diese erste Roboterzelle installiert. Bader kann sich noch gut erinnern, wie der LKW-Fahrer frühmorgens um sieben Uhr bei ihnen an der Haustür klingelte und verwundert fragte, ob er hier tatsächlich richtig sei – er solle eine Roboterzelle abholen. Die Garagenproduktion ging weiter. Auch bei der Firma Riekert in Egesheim und bei der Firma Wertich in Tuttlingen hätten sie weitere Anlagen aufgebaut.

Danach zog das damals noch kleine HighTech-Unternehmen in das leer stehende Gebäude der Uhrenfabrik Hermle in der Daimlerstraße ein, das später die Firma CVT-Capellmann kaufte. „Jetzt endlich – 276 Roboteranlagen später nach Gründung der HBi Robotics GmbH im Jahre 2003 – sind wir in unserem eigenen Firmengebäude hier in der Heerwasenstraße angekommen“, freut sich Harald Bader.

Über ein Jahr lang hätten die Umbauarbeiten gedauert. Im Dezember habe der Umzug begonnen. Bader bedankte sich bei allen Helfern und Mitarbeitern, die sich beim Umzug eingebracht hatten.

Weil Bürgermeister Bernd Haller sich am Samstag mit seinem Gemeinderat auf Klausurtagung befand, gratulierte der Schultes per Videobotschaft. Pfarrer Ewald Ginter freute sich, dass die Baders ihn gebeten hatten, die neuen Räumlichkeiten zu segnen. „Das kommt heute nicht mehr so oft vor. Bei allem Knowhow brauchen wir auch den Segen für unser Tun“, sagte der Geistliche. „Nicht alles liegt in unserer Hand.“

Tanja und Harald Bader führten ihre Gäste mit Lust durch die neuen Räume. Etliche frühere Mitarbeiter der Vorgänger-Firmen, die hier einmal ihren Arbeitsplatz gehabt hatten, zeigten sich höchst angetan von der großen lichtdurchfluteten Produktionshalle, die sie kaum wieder erkannten, und den geschmackvoll eingerichteten Büros und Empfangsräumen. „Statt auf 2000 Quadratmetern wie früher können wir uns jetzt mit unseren inzwischen 38 Mitarbeitern auf eigenen 4600 Quadratmetern ausbreiten. Und wir können weiter wachsen“, gab Tanja Bader ihrer Freude Ausdruck.

Beim anschließenden „Tag der offenen Tür“ freuten sich die Gäste über die großzügige Bewirtung; die Kinder hatten Spaß an der Hüpfburg.