Heuberg-Loipen sind gespurt

„Manche Leute erwarten, dass sofort, wenn Schnee gefallen ist, alle Loipen gespurt sind. Das geht nicht. Wir haben ja im Loipennetz der ARGE Skiwanderwege Heuberg über 100 Kilometer Loipen – klassisch und Skating“, sagt der Dürbheimer Werner Mesle.

Mesle ist einer der vier Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass die Loipen in einem guten Zustand sind. Er fährt den großen, relativ neuen Kässbohrer-Pistenbully. Franz Herberg fährt den alten Bully und bei geringer Schneelage den Skidoo, der dem Skiclub Gosheim gehört. Eberhard Geißler spurt mit dem Skidoo des Schneeschuhvereins Spaichingen und ist dort auch noch als nordischer Trainer tätig. Frieder Weber organisiert als Technischer Organisator das Zusammenspiel im Team. Wenn man ihn beim Spuren braucht, fährt er auch den SCG-Skidoo, der im Biathlonzentrum stationiert ist. Siegfried Dilger hilft bei der Betreuung der Mahlstetter Loipe mit.

Als einziger muss Markus Conzelmann nicht in der Kälte unterwegs ein. Er arbeitet als Hauptamtsleiter auf dem Gosheimer Rathaus und erfährt von Weber alles über Schneelage und -höhe, Temperatur und gespurte Strecken. Daraus macht er seine Ansage, die sich der Skilangläufer am Loipentelefon (0170/ 78 35 891) anhören kann, bevor er sich zum Skifahren aufmacht. Derzeit verkündet seine Stimme am Telefon: „Bei einer Schneehöhe von bis zu 25 Zentimetern sind alle Loipen gespurt.“

Wer’s noch genauer wissen will, besucht die Homepage der ARGE. Dort findet er eine Übersicht über die Loipen, die Prioritätsstufen und Wissenswertes über die ARGE Skiwanderwege Heuberg, die eine einmalige Loipengemeinschaft darstellt. Conzelmann hält in seiner Funktion als Geschäftsführer der ARGE sowohl das Loipentelefon als auch die Übersicht über die Loipen auf der Homepage ständig auf einem aktuellen Stand. „Schon morgens um acht erfahre ich von Frieder alles für meine Ansage“ freut er sich. „In aller Herrgottsfrühe ist der ehemalige Gosheimer Vorzeige-Skilangläufer schon oben am Biathlonzentrum, begutachtet die Schneelage und sagt den ehrenamtlichen Helfern, was zu tun ist und mir, was ich aufs Band sprechen kann.“

650 Mitglieder zählt der Verein, der bereits 1979 gegründet wurde. Conzelmann verrät, dass sogar ein Mitglied aus Köln und eines aus Flensburg dazu gehören. „Wir haben sogar neuerdings einen Olympia-Star unter unseren Mitgliedern: Georg Hettich, der 2006 in Turin die Goldmedaille in der Nordischen Kombination gewann, arbeitet in der Forschungsabteilung bei Aesculap in Tuttlingen.“

Wenn die vier „Spurer“ aus ihrem Nähkästchen plaudern, erfährt man Erstaunliches – nicht nur, dass es oft „saukalt“ ist, wenn sie bei Wind und Wetter auf ihrem Gerät sitzen. Fast alle haben sich bei Nebel auch schon einmal mit ihrem Spurgerät verirrt. „Erst als ich das Tennisheim von Mahlstetten sah, wusste ich wieder, wo ich war“, erzählt Mesle.

Dass es sie ärgert, wenn Fußgänger durch die Loipen stapfen, ist verständlich. „Die meisten sehen allerdings ihren Irrtum ein, wenn man sie darauf anspricht“, meint Eberhard Geißler.

Jetzt hoffen sie, dass ihre Geräte nicht so schnell schlapp machen. Die Reparaturen seien nämlich sehr teuer. „Und wenn erst der alte Kässbohrer den Geist aufgibt und wir Ersatz brauchen wird es ganz teuer“, meint Franz Herberg, dessen Fahrzeug in der Garage hinter der Wehinger Skihütte daheim ist.